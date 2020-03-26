Алкогольний гігант Diageo виготовить спирт для санітайзерів

Новини шоу бізнесу:Виробник Johnnie Walker і Smirnoff виробить 2 млн л 96% нейтрального зернового спирту для санітайзерів.

Компанія Diageo, найбільший світовий виробник спиртних напоїв, сьогодні оголосила про передачу 2 млн л 96% нейтрального зернового спирту для виробництва дезінфікуючих засобів в Великобританії, Ірландії, Італії, США, Бразилії, Кенії, Індії та Австралії. Про це компанія повідомила в прес-релізі на офіційному сайті.

Ця допомога спрямована на подолання нестачі засобів захисту працівників охорони здоров'я, які знаходяться на передових боротьби з вірусом covid19.

Так, наприклад в Італії 20% медпрацівників заразилися коронавірусом. За оцінками компанії, цього алкоголю вистачить на виробництво восьми мільйонів 250-мл пляшок санітайзеру, щоб закрити нестачу спирту в системах охорони здоров'я цих країн.

Раніше про перехід на виробництво санытайзерів повідомляв концерн LVMH.

40% розчин спирту також визнаний вченими відповідним для дезінфекції від коронавирусу. Diageo - це глобальна компанія з штаб-квартирою в Лондоні, чия продукція продається більш ніж в 180 країнах світу. В її портфель входять такі бренди як Johnnie Walker, Smirnoff, Cîroc, Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray, Guinness та інші.