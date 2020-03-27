Чак Біллі інфікувався коронавірусом

Новини шоу бізнесу:Металіст Чак Біллі отримав позитивні результати тесту на коронавірус.

Фронтмен американських металістів Testament Чак Біллі підхопив коронавірус. В інтерв'ю The Metal Voice 57-річний музикант розповів, що відчув себе недобре після повернення із Сан-Франциско. Пізніше тест на Covid-19 виявився позитивним.

"Боліла голова, тіло ломило. Але я спершу подумав, що це може бути просто джетлаг і втома від поїздок. Але пізніше зрозумів, що хворий - стан хворобливий такий був, - розповів Біллі. - У мене не було лихоманки - тільки кашель, головний біль і втома".

Як додав Біллі, симптоми у кожного пацієнта проявляються по-різному, і можна лише здогадуватися, скільки ще людей не підозрюють про те, що хворі саме на коронавірус.

Зараз Біллі і його дружина ізольовані вдома і дотримуються суворого карантину. В цілому музикант відчуває себе вже значно краще. "Сьогодні, напевно, найактивніший наш день, - додав він під час запису інтерв'ю. - Ми вже більш-менш активні, знаходимо собі різні заняття".

У зв'язку з епідемією коронавіруса гурти Testament, Exodus і Death Angel були змушені скасувати щонайменше два концерти спільного туру The Bay Strikes Back 2020 - в Мілані (Італія) та Ганновері (Німеччина).