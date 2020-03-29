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Помер видатний польський композитор Кшиштоф Пендерецький

Помер видатний польський композитор Кшиштоф Пендерецький
14:30 Сьогодні Телеграф glavcom.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:За свою музику композитор отримав чотири "Греммі".

Сьогодні в Кракові помер відомий польський композитор Кшиштоф Пендерецький.

Про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на сім'ю.

Композитору було 86 років. Пендерецький був професором і ректором Музичної академії в Кракові.

Вісім років тому британський Guardian назвав його головним сучасним композитором. Композитор написав чотири опери, вісім симфоній і ряд оркестрових творів і концертів. 

Автор переважно хорових текстів, а також камерних і інструментальних творів.

Серед його найбільш відомих творів - "Трен за жертвами Хіросіми", "Пристрасті по св. Луці", "Польський реквієм" і Симфонія №3. Його музику часто використовували режисери. Твори Кшиштофа Пендерецького звучать у фільмах, як "Екзорцист" Вільяма Фридкина, "Сяйво" Стенлі Кубрика, "Дикі серцем" Девіда Лінча, "Дитя людське" Альфонсо Куарона, "Катинь" Анджея Вайди та "Острів мертвих" Мартіна Скорсезе.

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За свою музику він отримав ряд престижних нагород, серед яких двічі Prix Italia: в 1967 і 1968 роках і чотири рази нагороду "Греммі".

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Смерть, Грэмми, Композитор, Польща, Кшиштоф Пендерецький.
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