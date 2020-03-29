Помер видатний польський композитор Кшиштоф Пендерецький

Новини шоу бізнесу:За свою музику композитор отримав чотири "Греммі".

Сьогодні в Кракові помер відомий польський композитор Кшиштоф Пендерецький.

Про це повідомляють польські ЗМІ з посиланням на сім'ю.

Композитору було 86 років. Пендерецький був професором і ректором Музичної академії в Кракові.

Вісім років тому британський Guardian назвав його головним сучасним композитором. Композитор написав чотири опери, вісім симфоній і ряд оркестрових творів і концертів.

Автор переважно хорових текстів, а також камерних і інструментальних творів.

Серед його найбільш відомих творів - "Трен за жертвами Хіросіми", "Пристрасті по св. Луці", "Польський реквієм" і Симфонія №3. Його музику часто використовували режисери. Твори Кшиштофа Пендерецького звучать у фільмах, як "Екзорцист" Вільяма Фридкина, "Сяйво" Стенлі Кубрика, "Дикі серцем" Девіда Лінча, "Дитя людське" Альфонсо Куарона, "Катинь" Анджея Вайди та "Острів мертвих" Мартіна Скорсезе.

За свою музику він отримав ряд престижних нагород, серед яких двічі Prix Italia: в 1967 і 1968 роках і чотири рази нагороду "Греммі".