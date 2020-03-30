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Чергова жертва COVID-19: Кантрі-співак Джо Діффі пішов з життя

Чергова жертва COVID-19: Кантрі-співак Джо Діффі пішов з життя
11:17 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Знаменитий кантрі-співак Джо Діффі, який понад тиждень боровся з коронавірусом, помер у США. На час смерті йому було 61.

Інформацію вже підтвердили представники музиканта, які розповіли журналістам видання Variety, що Джо Діффі помер 29 березня. Причиною смерті стали ускладнення, спричинені коронавірусом. 

"Легенда кантрі-музики та володар Греммі Джо Діффі пішов з життя у неділю, 29 березня, від ускладнень коронавірусу. Родина просить поважати приватність у такий момент", – зазначив представник кантрі-співака. 

Про виявлення COVID-19 розповів сам Джо Діффі. У п'ятницю, 20 березня, він оголосив, що тест на коронавірус мав позитивні результати. Артист одразу ж звернувся до медиків та перебував у шпиталі до останнього дня. 

 
 
 
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At the @opry tonight before OHIO. Had three weeks off and ready to hit the road again. Thanks @prestonleather1 for the kick a$$ guitar strap!!!!

Допис, поширений Joe Diffie (@officialjoediffie)

"Я перебуваю під опікою медичних працівників і зараз проходжу лікування. Ми з моєю родиною в цей час просимо конфіденційність. Ми хочемо нагадати публіці та всім моїм шанувальникам бути пильними та вкрай обережними під час цієї пандемії", – зазначив Джо Діффі у мережі. 

Однак врятувати артиста так і не вдалось. Наразі невідомо, коли та де відбудеться церемонія прощання з Джо Діффі. Через спалах коронавірусу у США, ймовірно, похорон буде закритим, тому тільки родичі зможуть провести артиста в останню путь. 

Що відомо про Джо Діффі? 

Кантрі-співак мав шалену популярність у 1990-их роках. За роки своєї блискучої кар'єри Джо Діффі записав 13 студійних альбомів, 2 з яких стали платиновими, а ще 2 – золотими. Понад 20 його композицій часто очолювали рейтинги престижних хіт-парадів. 

Найвідомішою піснею Джо Діффі є Same Old Train. Саме завдяки їй кантрі-співак отримав почесну музичну премію Греммі. 

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Щодо особистого життя, то Джо Діффі тричі йшов до вівтаря. Першими його обраницями були Янісе Паркет та Деббі Джонс, проте ці стосунки довго не тривали. А от з Терезою Крамп Джо Діффі прожив у шлюбі 20 років. Дружина артиста підтримувала його до останнього дня життя. 

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Смерть, Коронавірус, Джо Діффі, Кантрі-співак.
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