Чергова жертва COVID-19: Кантрі-співак Джо Діффі пішов з життя

Новини шоу бізнесу:Знаменитий кантрі-співак Джо Діффі, який понад тиждень боровся з коронавірусом, помер у США. На час смерті йому було 61.

Інформацію вже підтвердили представники музиканта, які розповіли журналістам видання Variety, що Джо Діффі помер 29 березня. Причиною смерті стали ускладнення, спричинені коронавірусом.

"Легенда кантрі-музики та володар Греммі Джо Діффі пішов з життя у неділю, 29 березня, від ускладнень коронавірусу. Родина просить поважати приватність у такий момент", – зазначив представник кантрі-співака.

Про виявлення COVID-19 розповів сам Джо Діффі. У п'ятницю, 20 березня, він оголосив, що тест на коронавірус мав позитивні результати. Артист одразу ж звернувся до медиків та перебував у шпиталі до останнього дня.

"Я перебуваю під опікою медичних працівників і зараз проходжу лікування. Ми з моєю родиною в цей час просимо конфіденційність. Ми хочемо нагадати публіці та всім моїм шанувальникам бути пильними та вкрай обережними під час цієї пандемії", – зазначив Джо Діффі у мережі.

Однак врятувати артиста так і не вдалось. Наразі невідомо, коли та де відбудеться церемонія прощання з Джо Діффі. Через спалах коронавірусу у США, ймовірно, похорон буде закритим, тому тільки родичі зможуть провести артиста в останню путь.

Що відомо про Джо Діффі?

Кантрі-співак мав шалену популярність у 1990-их роках. За роки своєї блискучої кар'єри Джо Діффі записав 13 студійних альбомів, 2 з яких стали платиновими, а ще 2 – золотими. Понад 20 його композицій часто очолювали рейтинги престижних хіт-парадів.

Найвідомішою піснею Джо Діффі є Same Old Train. Саме завдяки їй кантрі-співак отримав почесну музичну премію Греммі.

Щодо особистого життя, то Джо Діффі тричі йшов до вівтаря. Першими його обраницями були Янісе Паркет та Деббі Джонс, проте ці стосунки довго не тривали. А от з Терезою Крамп Джо Діффі прожив у шлюбі 20 років. Дружина артиста підтримувала його до останнього дня життя.