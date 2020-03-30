Райан Рейнольдс зіграє в екранізації гри Dragon’s Lair від Netflix

Новини шоу бізнесу:Dragon's Lair вперше з'явилася в 1983 році і стала популярною.

Актор Райан Рейнольдс ("Дедпул") зіграє головну роль в екранізації культової відеогри Dragon's Lair (Лігво дракона), а також виступить продюсером проекту.

Як повідомляє hollywoodreporter, над фільмом працює стрім-сервіс Netflix.

Dragon's Lair вперше з'явилася в 1983 році і стала популярною. За сюжетом, лицар Дірк Безстрашний повинен врятувати принцесу Дафну з лігва дракона і розвіяти чари злого мага Мордрока.

У Dragon's Lair грали герої серіалу "Дуже дивні справи". "Лігво Дракона" стане третьою спільною роботою Рейнольдса і Netflix. Раніше вийшла картина "6 футів під землею", а другий фільм - "Червоне повідомлення", зйомки якого відкладені через коронавірус.



