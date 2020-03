Принц Гаррі та Джон Бон Джові записали пісню для "Ігор непереможних"

Новини шоу бізнесу:Запис пісні для "Ігор непереможних" стало для принца Гаррі одним з останніх завдань на посаді старшого члена королівської родини.

У лютому принц Гаррі і Джон Бон Джові об'єдналися, щоб записати пісню для "Ігор непереможених-2020".

Через епідемію коронавірусу міжнародні змагання для ветеранів і військових з інвалідністю відклали до травня 2021 року, але результат колаборації Гаррі і американського рокера можна почути вже сьогодні.

Unbroken - нова версія пісні Бон Джові 2019 року. В її записі також брав участь хор "Ігор непереможених", в який входять поранені і хворі ветерани та обслуговуючий персонал Збройних сил Великої Британії.

Співпраця з Бон Джові стало для принца Гаррі одним з останніх завдань на посаді старшого члена королівської родини. Разом з дружиною Меган Маркл він починає незалежне життя 31 березня.

Хоча Бон Джові спочатку написав трек для американського документального фільму To Be of Service про ветеранів з ПТСР, він вирішив використати цю пісню для "Ігор непереможених". Результатом роботи з Гаррі рокер залишився задоволений.

"Це було здорово. Він знав цю пісню - я відправив її йому в серпні, - сказав Бон Джові. - Було добре зібратися. Гаррі тримався приголомшливо. Він такий залучений в життя цих солдатів і їх історії. Звичайно, адже він був одним з них. Їм подобалося проводити разом час, вони могли бути відкритими і чесними. Вони розмовляли з ним, як з друзям. Відчувалося, що вони були частиною однієї команди".