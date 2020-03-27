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Меган Маркл подарує свій голос документальному фільму від Disney

Меган Маркл подарує свій голос документальному фільму від Disney
14:55 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини культури:Герцогиня Сассекська озвучить документальний фільм "Слони" від компанії Walt Disney Studios.

3 квітня фанати Меган Маркл зможуть почути її голос у документальному фільмі Disneynature "Слони", який вийде на стрімінговой платфомре Disney+. Герцогиня Сассекська подарувала свій голос проекту, який принесе користь благодійній організації "Слони без кордонів".

Меган - не єдина знаменитість, яка співпрацює з Disneynature. Дочірня компанія Walt Disney Studios випускає документальні фільми про природу, які часто озвучують зірки. Раніше з ними працювали Меріл Стріп, Морган Фріман і Наталі Портман. Свою виручку вони передали природоохоронним організаціям.

Контракт з Disney передував скандальному рішенню принца Гаррі і Меган піти з поста старших членів королівської родини. Їхнє нове життя офіційно розпочнеться 31 березня, і пара продовжує наполягати, що відмовилася від роботи на королеву Єлизавету, бюджетних грошей і королівських регалій заради фінансової незалежності і спокійного життя.

Disney перенесла зйомки ігрових фільмів

Меган Маркл могла отримати контракт з Disney завдяки заступництву свого чоловіка. Влітку 2019 року на лондонській прем'єрі фільму "Король лев" Гаррі переговорив з колишнім генеральним директором Disney Бобом Айгером, і предмет їхньої бесіди потрапив на відео.

"Ви знаєте, що вона робить озвучку?" - запитує Гаррі у Айгера.

"О правда?" - дивується той.

"Ви знали про це? Ви, здається, здивовані, - каже Гаррі, вказуючи на дружину. - Вона дійсно зацікавлена в цьому".

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Все по темі:

Дисней, Меган Маркл, Герцогиня Сассекська, Документальний фільм, Королівська родина, Слони.
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