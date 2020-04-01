Скачать
Середа, 01.04.2020
Росіянам нагадують про карантин сиреною
Росіянам нагадують про карантин сиреною
В Україні виявлено 669 випадків інфікування Covid-19
В Україні виявлено 669 випадків інфікування Covid-19
Бобров: Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти
Бобров: Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти
Привітання з 1 квітня - смішні, прикольні, у віршах, українською мовою
Привітання з 1 квітня - смішні, прикольні, у віршах, українською мовою

Як святкують День сміху в Голлівуді: смішна добірка відео-розіграшів

Дивіться фото (3)
Як святкують День сміху в Голлівуді: смішна добірка відео-розіграшів
11:25 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:1 квітня – це єдиний день у році, коли жарти сприймаються із усмішкою, а на розіграші не ображаються.

Зірки Голлівуду теж можуть стати жертвою зіркових друзів. Ба більше, сама Єлизавета ІІ була учасницею кумедного розіграшу внуків.

У День сміху, 1 квітня, всіх коли-небудь розігрували. Кумедно, якщо це стається із зірками, та ще й фікусується на відео. Відомі американські актори та знаменитості не приховують насмішок голлівудських друзів і не соромляться вкотре реготати з цього.

Тейлор Свіфт

Причаїтися за дверима та налякати свого друга – один із найстаріших розіграшів, які точно всі переживали. Співачка Тейлор Свіфт не стала винятком. Телеведуча Еллен Дедженерес налякала зірку своїм криком. Тейлор Свіфт від несподіванки впала та навіть вдарилась об стіну. Після цього співачка довго лежала та реготала, як і всі очевидці.

Королева Єлизавета ІІ

Не тільки американські співачки та актори стають "жертвами" розіграшів. Британська королева Єлизавета ІІ теж потрапила до списку тих, кого розіграли родичі.

Так, монарх попросила своїх внуків записати їй аудіоповідомлення на автовідповідач. Принц Гаррі та Вільям вирішили підійти до прохання з гумором та записали такі слова: "Привіт, як справи? Це Ліза. Мене зараз немає на троні. Для прямого зв'язку з Філіпом натисніть "один", для зв'язку з Чарльзом (старший син) – "два", а для розмови з коргі (улюблені собаки) натисніть "три". Кумедну витівку внуків Єлизавета ІІ оцінила, але зателефонувала всім, хто залишив їй повідомлення.

Кім Кардашян

У 2010 році Хлої Кардашян та Ніколь Річі розіграли зірку реаліті-шоу. На День сміху вони зламали акаунт Кім Кардашян у соціальній мережі Twitter та написали декілька кумедних постів. Зокрема, на сторінці зірки була розповідь про розлад шлунку, а ще зізнання у нетрадиційній орієнтації.

Іноді мені здається, що я лесбіянка, бо вважаю, що Ніколь Річі невимовно гарна, – написали жартівниці.

Кім Кардашян не образилась на сестру та подругу, відзначивши, що це була найкумедніша витівка, яку коли-небудь влаштовували їй друзі.

Дженніфер Еністон

Під час зйомок у комедії "Ми – Міллери" актори піджартували з Дженніфер Еністон. Коли, за сценарієм, вся сім'я Міллерів сиділа в авто, включили головний саундтрек серіалу "Друзі" – I'll Be There For You. Спершу акторка була здивована, після чого розсміялась.

Деніел Редкліфф

Під час зйомок фільму "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" актор Алан Рікман пожартував над колегою Деніелом Редкліффом. Знаменитість підклав своєму другу в спальний мішок "подушку-пердушку".

Коли ж, за сюжетом, всі спали, тишу на знімальному майданчику порушила та сама подушка. Всі не стримували сміх та ще довго піджартовували.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дивитися всі фото до статті (3)

Все по темі:

Голливуд, Зірки, Сміх, 1 квітня, День Дурня, Розіграші.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з 1 квітня - смішні, прикольні, у віршах, українською мовою
02 У Дерев'янченка з'явився новий суперник
03 Підводна зйомка, як окремий вид мистецтва (Фото)
04 Бобров: Своїм прикладом я хочу показати, що коронавірус – це не жарти
05 Одну із столичних вулиць можуть назвати на честь Бекешкіної
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У світі зареєстровано 856 996 випадків захворювання на Covid-19
У світі зареєстровано 856 996 випадків захворювання на Covid-19
&quot;Коронавірус-найбільше випробування з часів Другої світової війни&quot; - генсек ООН
"Коронавірус-найбільше випробування з часів Другої світової війни" - генсек ООН
Один військовий загинув, троє зазнали поранень - ООС
Один військовий загинув, троє зазнали поранень - ООС
Як святкують День сміху в Голлівуді: смішна добірка відео-розіграшів
Як святкують День сміху в Голлівуді: смішна добірка відео-розіграшів
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся