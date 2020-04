Американський трубач Воллес Роні помер через ускладнення від Сovid-19

Відомий музикант помер від ускладнень, спричинених коронавірусом, у медичному центрі Сент-Джозефа в Патерсоні штату Нью-Джерсі. Про це повідомляє CNN.

За словами публіцистки Лідії Лібман у фейсбуці, сім'я Воллес Роні разом вшанує пам'ять зірки, коли вщухне спалах пандемії.

"Мені сумно підтверджувати, що знаменитий трубач і джазова легенда Воллес Роні помер через ускладнення COVID-19 сьогодні вранці. Його сім'я прагне провести панахиду на вшанування пам'яті Уоллеса та його музичного внеску, коли пандемія пройде. Просимо поважати їхню конфіденційність у цей час", – йдеться у повідомленні.

We are devastated that our brother trumpeter Wallace Roney passed away today due to complications from Covid-19. Wallace was a global life force in the jazz community. He played with Miles at the historic Montreux concert directed by Quincy Jones. (1/2)



