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Принц Чарльз став на бік Гаррі і Меган у дипломатичному скандалі

Принц Чарльз став на бік Гаррі і Меган у дипломатичному скандалі
16:13 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Принц Гаррі та Меган Маркл переїхали з Канади до США. Однак і там не були раді таким знаменитим гостям.

Заступитись за нащадка вирішив спадкоємець британського престолу – принц Чарльз.

Саме батько принца Гаррі вирішив допомогти сину та передав йому 2,5 мільйона доларів на охорону. Гроші принц Чарльз виділив із приватних доходів, які він отримує від власної нерухомості у Великій Британії. За неофіційними підрахунками, щороку син Єлизавети ІІ отримує 26 мільйонів доларів на рахунок.

"Принц Чарльз погодився виплатити Меган і Гаррі близько 2,5 мільйона доларів в приватному порядку. Однак принц Уельський не зможе фінансувати їх безкінечно", – розповів інсайдер.

Охорона принца Гаррі та Меган Маркл у США обійдеться у чималу суму. Британські поліцейські не мають права носити зброю там, тому їх відкликали до Лондона. Наразі подружжя вже знайшло охоронців, які раніше працювали на Анджеліну Джолі та Бреда Пітта. Саме вони і отримуватимуть плату від Гаррі та Меган.

p>Днями Дональд Трамп опублікував у твіттері досить скандальний допис. Через переїзд принца Гаррі та Меган Маркл до Лос-Анджелеса президент поквапився оголосити, що не має наміру покривати їхні витрати на охорону.

Повідомлялося, що Гаррі та Меган, які виїхали з Лондона, постійно проживатимуть у Канаді. Тепер вони виїхали з Канади до США, проте ми не будемо платити за їхню охорону. Вони повинні платити! – заявив Дональд Трамп.

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Ймовірно, заява була спричинена досвідом Канади, уряд якої надавав охорону принцу Гаррі та Меган Маркл, коли вони були представниками королівської родини. Витрати за 3 місяці були чималими, тому громадськість обурювалась від того, що їхні податки йдуть на такі послуги.

Того ж дня представники герцогів Сассекських дали відповідь на скандальну заяву Дональда Трампа. За їхніми словами, Гаррі та Меган не потребують дотацій від Білого дому та самі будуть оплачувати свої витрати.

"Герцог і герцогиня не планують просити американський уряд виділити ресурси для забезпечення їхньої безпеки. Організація охорони вже була оплачена з приватних джерел", – заявили вони.

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Скандал, Принц Чарльз, Меган Маркл, Принц Гаррі, Королівська родина.
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