Комік Едді Лардж став жертвою коронавірусу

За словами Раяна Макгінніса, його батько потрапив до шпиталю не через симптоми COVID-19. Едді Лардж страждав від серцевої недостатності, тому й звернувся за допомогою медиків. Однак у клініці актор заразився коронавірусом та помер за лічені дні після госпіталізації.
"З великим сумом мама і я змушені повідомити, що мій батько, Едвард Макгінніс, помер сьогодні вранці. Він страждав від серцевої недостатності і, на жаль, перебуваючи в лікарні, заразився коронавірусом, з яким його ослаблене серце, на жаль, не впоралося", – заявив Раян Макгіннінс.
Також повідомляється, що родичі не мали змогу провідати хворого актора через строгі правила безпеки. Відтак Едді Лардж в останні дні перебував сам у палаті.
Шалену популярність Едді Лардж здобув наприкінці ХХ століття. Він спільно з Сідом Літтлом створив комедійний дует Little and Large. Вперше актори вийшли на сцену у 1971 році та одразу ж підкорили глядачів. Дружба зірок тривала десятиліттями, а їхня поява на публіці викликала фурор у Великій Британії. Через погіршення стану здоров'я Едді Ларджа дует припинив існування.
Станом на 3 квітня у світі зафіксовано 1 016 401 випадків захворювання COVID-19. Кількість жертв становить 53 160. Найбільші показники за поширенням недуги у США. Влада закликає всіх людей дотримуватись карантину та дбати про своє здоров'я.