Співачка P!nk та її трирічний син заразились коронавірусом

Новини шоу бізнесу:Позитивні результати тесту співачка отримала два тижні тому, наразі Pink абсолютно здорова, повторний тест виявився негативним.

Американська виконавиця Pink повідомила в п'ятницю, що була заражена новим коронавірусом.

Про це вона написала у своєму Twitter-акакунті.

"Два тижні тому у мого трирічного сина Джеймсон і у мене з’явилися симптоми COVID-19. На щастя, у нашого лікаря був доступ до тестів. Мій тест показав позитивний результат", — написала співачка на своїй сторінці в Twitter. Вона додала, що протягом двох тижнів її сім’я була вдома і дотримувалася інструкції лікарів."

"Кілька днів тому ми зробили повторний тест, і, слава богу, він виявився негативним", — додала співачка.

Щоб підтримати співробітників охорони здоров’я, Pink також вирішила пожертвувати по 500 тис. доларів до фонду лікарні при Темпльському університеті в Філадельфії і в кризовий фонд мера Лос-Анджелеса.