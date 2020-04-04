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Співачка P!nk та її трирічний син заразились коронавірусом

Співачка P!nk та її трирічний син заразились коронавірусом
10:41 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Позитивні результати тесту співачка отримала два тижні тому, наразі Pink абсолютно здорова, повторний тест виявився негативним.

Американська виконавиця Pink повідомила в п'ятницю, що була заражена новим коронавірусом.

Про це вона написала у своєму Twitter-акакунті.

"Два тижні тому у мого трирічного сина Джеймсон і у мене з’явилися симптоми COVID-19. На щастя, у нашого лікаря був доступ до тестів. Мій тест показав позитивний результат", — написала співачка на своїй сторінці в Twitter. Вона додала, що протягом двох тижнів її сім’я була вдома і дотримувалася інструкції лікарів."

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"Кілька днів тому ми зробили повторний тест, і, слава богу, він виявився негативним", — додала співачка.

Щоб підтримати співробітників охорони здоров’я, Pink також вирішила пожертвувати по 500 тис. доларів до фонду лікарні при Темпльському університеті в Філадельфії і в кризовий фонд мера Лос-Анджелеса.

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Все по темі:

США, Пинк, Инфекция, Співачка, Коронавірус, Covid-19.
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