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Масові розлучення, чи бейбі-бум: що буде після карантину

Масові розлучення, чи бейбі-бум: що буде після карантину
13:45 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Аналітики та простий люд міркує, чи буде у світі бейбі-бум після карантину і скільки пар розлучиться після домашньої ізоляції.

Пандемія коронавірусу може призвести як до бебі-буму, так і збільшити кількість розлучень. Адже карантин та дистанційна робота дають змогу партнерам постійно бути разом та побачити один одного у незвичному режимі.

Чи стане карантин причиною бебі-буму

В умовах домашньої ізоляції легко занудьгувати. На щастя, вибір після введення карантину збільшився. Банки пропонують кешбеки на покупки онлайн-ігор, ліцензійні сайти з фільмами та серіалами відкривають вільний доступ для всіх охочих, а сайти 18+ роблять знижки на преміум-передплати. Або ж пари можуть придумати дещо приємніше та цікавіше.

У зв'язку з цим у соцмережах все частіше висловлюють припущення, що карантин у підсумку може стати причиною справжнього бебі-буму.

Аналітики Parimatch дають 38% на те, що в Києві в грудні 2020 року на світ з'явиться понад три тисячі дітей. У січні 2021 року шанси на збільшення народжуваності ще вище – 41%.

Чи може карантин призвести до масового розлучення

У Китаї подружжя все частіше подають заяви на розлучення. Причиною є те, що пари занадто багато часу проводять разом у самоізоляції від коронавірусу. Так, в місті Дачжоу Лу Шіцзюнь понад триста пар запланували розлучення у період з 24 лютого.

Експерти припускають, що і в Україні можлива хвиля розлучень. Насамперед через те, що деякі пари починають проводити набагато більше часу разом, аніж вони звикли. На перше місце у таких стосунках вийдуть якраз конфліктні ситуації, які і можуть призвести до розлучення.

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Карантин, Пандемия, Розлучення, Коронавірус, Бейбі-бум.
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