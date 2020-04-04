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TARABAROVA випустила онлайн кліп на пісню "Найкрасивіша"

TARABAROVA випустила онлайн кліп на пісню "Найкрасивіша"
22:57 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Українська співачка випустила перший онлайн-кліп - відео знімали згідно з нормами карантину.

Українська виконавиця TARABAROVA (Світлана Тарабарова) презентувала кліп на пісню "Найкрасівіша. NO STRESS". Музичне відео створювалося згідно з усіма нормами карантину: співачка і танцівниці знімали себе самостійно, не виходячи з дому.

Прем'єра відеоряду відбулася на YouTube-каналі артистки. "Ми це зробили. Не порушуючи правил карантину: знімали online, монтували online, малювали online!", - поділилася емоціями Світлана.

Реалізувати ідею допомогла режисер Інна Грабар. Ідея вимагала ретельної підготовки - вся команда годинами в онлайні обговорювали образи і макіяж, повторювали танцювальні рухи, вибирали локації і ракурси зйомок, консультувалися, як краще виставити світло.

Фоловери співачки прийшли в захват від кліпу і подякували їй за позитив, який вона дарує в цей непростий для України і всього світу час.

"Вауууу! Дуже крутий і запальний кліп! Дякую за позитив", "Спасибі за промінчик позитиву!!! Всім здоров'я!!", "Восторг дівчата", "Вау, скільки мотивації", "Гімн карантину", "Просто круть! Це фурор! Ви дуже круто все продумали", - захоплюються фанати в коментарях під роликом.

 

 

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Все по темі:

Клип, Карантин, Пандемия, Тарабарова, Співачка, Коронавірус, Світлана Тарабарова, Найкрасивіша.
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