З турботою про медиків: Майлі Сайрус та Коді Сімпсон пригостили обідом лікарів

Новини шоу бізнесу:Американська співачка Майлі Сайрус глибоко перейнялась світовою проблемою з коронавірусом.

Тому після пожертвувань з брендом M.A.C Cosmetics у 10 мільйонів доларів вирішила допомогти лікарям ще й простим, але приємним жестом.

Зірка приїхала в одну з лікарень Лос-Анджелеса зі своїм коханим Коді Сімпсоном, де привезла медичним працівниками 120 обідів з місцевого тако-ресторану – кухні мексиканської їжі. Таким чином артистка та хлопець хотіли подякувати медикам за їхню невтомну працю в час пандемії коронавірусу.

Тако для неймовірних медичних працівників місцевої лікарні! Це справжні легенди нашого часу, що присвячують своє життя боротьбі з пандемією. Дуже вдячні їм за це! – написав на своїй сторінці в інстаграмі Коді Сімпсон.

На фотографії можна побачити, як Майлі та Коді одягнуті в буденний одяг, але в рамках безпеки мають на собі ще медичні маски та рукавиці. Вони тримають візок з численними пакетами їжі, на яких написано: "Спасибі за підтримку. Залишайтеся сильними!"

Нагадаємо, що на боротьбу з коронавірусом свої кошти пожертвувала не лише Майлі Сайрус. До числа філантропів входять К'яра Ферраньї, Джорджіо Армані, Ріанна, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, Анджеліна Джолі та інші.