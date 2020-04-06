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Енріке Іглесіас вразив мережу чуттєвим відео з донечкою (Відео)

Енріке Іглесіас вразив мережу чуттєвим відео з донечкою (Відео)
12:15 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Популярний співак Енріке Іглесіас вкотре довів, що є взірцевим татусем.

У мережі він опублікував чарівне відео, на якому видно його новонароджену доньку Мері.

Карантин допоміг не тільки втілити свої задуми, на яких бракувало часу, але й приділити більше часу рідним. Особливо насолоджуються цим знаменитості, які інколи місяцями гастролюють світом. Так, Енріке Іглесіас зачаровує прихильників кадрами зі своїми дітьми.

Зірковий татусь залюбки показав підписникам блогу милі танці з 2-місячною донечкою Мері. Цікаво, що для розваги він обрав трек не з власного репертуару, а знамениту пісню We are young від групи Fun. Ролик одразу ж став ледь не вірусним, адже всього за кілька годин його переглянули близько 3 мільйони разів. 

 
 
 
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Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Про народження третьої дитини Енріке Іглесіас та Анна Курнікова не розповідали журналістам. Однак це за них зробив бран артиста Хуліо, який на початку лютого оголосив, що в його зіркових родичів з'явилась третя дитина. 

Після розкриття таємниці Енріке Іглесіас опублікував фото донечки Мері на інстаграм-сторінці, підтвердивши всі чутки. Досі знімок, зроблений у пологовому будинку, був єдиним кадром третьої дитини Енріке та Анни. Мабуть, саме тому новий ролик здобув таку шалену популярність. 

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Окрім новонародженої Мері, Енріке Іглесіас та Анна Курнікова виховують 2-річних двійнят Ніколаса та Люсі. Кадри з дітьми зірковий татусь часто публікує у мережі, доводячи, що є чудовим батьком для своїх нащадків. 

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Все по темі:

Энрике Иглесиас, Мария, Анна Курникова, Танці, Відео, Мережа, Новонароджена.
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