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Батько Ріанни був на крок від смерті через COVID-19

Батько Ріанни був на крок від смерті через COVID-19
17:09 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Незважаючи на скандальні сімейні стосунки Ріанна все ж не залишила інфікованого на коронавірус батька напризволяще.

Дізнавшись про ускладнення від недуги, зіркова донька надіслала йому апарат для штучної вентиляції легень. Чоловік запевняє, що вона врятувала його від смерті.

66-річний Рональд Фенті для видання The Sun зізнався, що через прогресування коронавірусу опинився на межі життя і смерті. Він переконує, що саме іменита донька Ріанна врятувала його від летальних наслідків COVID-19. 

Рональд Фенті зізнався, що нещодавно тест на коронавірус показав позитивний результат. Проте симптоми недуги були настільки потужними, що він навіть не сподівався на одужання. 

 
 
 
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Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

У мене горіло тіло і обличчя від сильної температури. Я побоювався найгіршого. Я думав, що помру, чесно, – розповів Рональд Фенті. 

Дізнавшись про смертельний діагноз у батька, Ріанна придбала апарат для штучної вентиляції легень та надіслала його в Барбадос. Крім матеріальної допомоги, зіркова донька щодня зв'язувалася з татом, аби дізнатися про його самопочуття. Саме ця підтримка була надважливою для Рональда Фенті. "Вона кожного дня цікавилася станом мого здоров'я. Дочка стільки для мене зробила, я дуже люблю і ціную її за це", – зізнався чоловік. 

Два тижні батько Ріанни перебував на лікуванні в ізоляційному центрі. А нині він самоізолювався у розкішному маєтку в районі Сент-Джеймс, який свого часу отримав від знаменитої та заможної доньки. 

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Що відомо про стосунки Ріанни з батьком?

Минулого року зіркова донька подала на свого батька до суду, звинувативши його в експлуатації її імені для популяризації власного розважального бізнесу. Рональд Фенті разом з партнером створили фірму Fenty Entertainment та публічно пов'язували її з Ріанною, яка займається розвитком власного успішного б'юті-бренду Fenty. Сама співачка назвала таку поведінку батька шахрайською і заявила, що він вводить громадськість в оману.
Між Ріанною і Рональдом Фенті завжди були напружені стосунки. Виконавиця запевняє, що впродовж дитячих років спостерігала, як тато вживав наркотики, пиячив та бив її матір. 

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Все по темі:

Рианна, Рональд Фенти, Стосунки, Благодійність, Covid-19.
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