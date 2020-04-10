Батько Ріанни був на крок від смерті через COVID-19

Новини шоу бізнесу:Незважаючи на скандальні сімейні стосунки Ріанна все ж не залишила інфікованого на коронавірус батька напризволяще.

Дізнавшись про ускладнення від недуги, зіркова донька надіслала йому апарат для штучної вентиляції легень. Чоловік запевняє, що вона врятувала його від смерті.

66-річний Рональд Фенті для видання The Sun зізнався, що через прогресування коронавірусу опинився на межі життя і смерті. Він переконує, що саме іменита донька Ріанна врятувала його від летальних наслідків COVID-19.

Рональд Фенті зізнався, що нещодавно тест на коронавірус показав позитивний результат. Проте симптоми недуги були настільки потужними, що він навіть не сподівався на одужання.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений badgalriri (@badgalriri) 27 Сер 2018 р. о 10:38 PDT

У мене горіло тіло і обличчя від сильної температури. Я побоювався найгіршого. Я думав, що помру, чесно, – розповів Рональд Фенті.

Дізнавшись про смертельний діагноз у батька, Ріанна придбала апарат для штучної вентиляції легень та надіслала його в Барбадос. Крім матеріальної допомоги, зіркова донька щодня зв'язувалася з татом, аби дізнатися про його самопочуття. Саме ця підтримка була надважливою для Рональда Фенті. "Вона кожного дня цікавилася станом мого здоров'я. Дочка стільки для мене зробила, я дуже люблю і ціную її за це", – зізнався чоловік.

Два тижні батько Ріанни перебував на лікуванні в ізоляційному центрі. А нині він самоізолювався у розкішному маєтку в районі Сент-Джеймс, який свого часу отримав від знаменитої та заможної доньки.

Що відомо про стосунки Ріанни з батьком?

Минулого року зіркова донька подала на свого батька до суду, звинувативши його в експлуатації її імені для популяризації власного розважального бізнесу. Рональд Фенті разом з партнером створили фірму Fenty Entertainment та публічно пов'язували її з Ріанною, яка займається розвитком власного успішного б'юті-бренду Fenty. Сама співачка назвала таку поведінку батька шахрайською і заявила, що він вводить громадськість в оману.

Між Ріанною і Рональдом Фенті завжди були напружені стосунки. Виконавиця запевняє, що впродовж дитячих років спостерігала, як тато вживав наркотики, пиячив та бив її матір.