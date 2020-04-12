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Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 7 випуск: хто покине кулінарний проєкт, а хто залишиться

Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 7 випуск: хто покине кулінарний проєкт, а хто залишиться
09:30 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У 7 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кинуть виклик світовим смаколикам, які принесли своїм творцям шалені статки та славу.

Новий день на кухні "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону 7 випуску розпочався для учасників з досить важкого випробування від суддів кулінарного проєкту.

Судді "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону відзначили, що пишаються швидким ростом розвитку професіоналів на кухні проєкту і підготували для кухарів досить важке випробування. Але перш ніж оголосити правила першого кулінарного конкурсу, судді попросили учасників самостійно розділитись на пари та обрати поверхню з коробкою-загадкою. Саме під неї кулінари знайдуть своє завдання на найближчі дві години, які судді "Мастер Шеф. Професіонали" відвели на випробування.

Під коробками-загадками, на кожну пару шеф-кухарів, чекали легендарні солодощі, що збагатили своїх винахідників мільярдами – баунті, палички твікс, кіндер мілк та інші всіма улюблені смаколики.

Сьогодні, кожна пара має приготувати культовий смаколик, який бачить перед собою. Смак, форма та консистенція повинна відповідати оригіналу на всі 100%. 

У кулінарів не буде рецептів приготування солодощів, адже вони зберігаються під грифом секретно.

Анастасія Кобиляцька стала в пару з Юлею Жигуліною, дівчата готували цукерки рафаело. Володимир Чахмахчян і Давид Даніелян готували пташине молоко, Євген Грибеник та Микита Алімов – палички твікс, Єфим Кравченко та Едуард Канарян – снікерс, Анатолій Цуперяк та Саша Цвігун – фереро роше, Влад Міцкевич та Віктор Самардак – баунті, а Максим Висоцький та Влад Єрмаков – кіндер мілк.

За вердиктами суддів 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" найгіршими стравами були палички твікс, пташине молоко та снікерс. Чорні фартухи одягнули одразу шестеро кухарів-професіоналів, а от цукерки від Анатолія Цуперяка та Саші Цвігуна  стали найкращими. Ектор Хіменес-Браво дав скуштувати їх Володимиру Ярославському та Олі Мартиновській – судді були у захваті від смаколика.

За результатами першого конкурсу Анатолій Цуперяк та Олександр Цвігун стали найкращими у випробуванні та у другому конкурсі "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезон отримали від трійки суддів бонус – стали капітанами наступних команд на кухні проєкту.

Саша обрав синій колір фартухів, Толіку залишились червоні фартухи. До синьої команди потрапив Едік, Настя, Єфим, Віктор, Максим та Давид. До червоної – Владислав, Євген, Микита, Юля, Міцик та Володимир.

Під коробками-загадками на дві команди чекали ідентичні особливі календарі від "Мастер Шеф". Судді кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" відмітили у календарі 12 свят, які позначили червоним кольором. Завданням професіоналів було нетрадиційно приготувати страви, які характеризують ці свята та показати людям, що  їх можна готувати креативно та по-новому.

На приготування страв у команду було 1,5 години часу. Команда синіх приготувала качку по-пекінськи на китайський Новий Рік, німецькі сосиски з капустою на Октоберфест, яблучний чіз у формі яблука на Спаса, варіацію на салат Шуба на Новий Рік, десерт у формі мізків на Гелловін, паску на Великдень, фарширований рулет на Різдво, варіацію на цимес на Хануку та гарбузовий розібраний тарт на День Подяки.

Судді прийняли тільки шість страв від команди синіх. У команди червоних було менше приготованих страв на вердикті – баварські ковбаски на Октоберфест,  кутю на Різдво, паску на Великдень, штрудель на Яблучний Спас, вареники з маком на Маковія, пальці дияволиці з мигдалем на Гелловін, млинці на Масляну, індичку на День Подяки та варіацію на олів'є на Новий Рік.

Останню страву, яку готував Микита Алімов, особливо відзначив Володимир Ярославський. Суддя зазначив, що це окрема страва, яка заслуговує бути у меню вишуканого ресторану.

За вердиктами суддів у обох команд прийняли по шість страв, тому сьогодні не має команди, яка програла – всі професіонали молодці.

У битві чорних 7 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" будуть боротись аж шість кухарів-професіоналів.

 
 
 
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Битву чорних розпочато! Хто покине проєкт сьогодні? Пиши у коментарі цифру учасника, якого підтримуєш у цьому випробуванні #СТБ #МожливоВсе

Допис, поширений МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Завданням для кухарів будуть харчові відходи з продуктів: лушпиння, шкірки з овочів, залишки вершків та масла в пакеті та інші продукти, які зазвичай викидають у смітник.

Кожен із власників чорних протягом години готував страву "за життя" та покладав на неї великі надії.

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Чия страва буде найгіршою той і поїде додому. Хто це буде? Дізнаємося за рішенням суддів вже за кілька хвилин.

Трійка суддів оцінила всі страви учасників та у 7 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кулінарне шоу покинув – ніхто. Всі учасники справились із завданням суддів та залишились на проєкті.

У 8 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали на учасників чекає зважування продуктів, чия жадібність шокує суддів? Дізнаємося вже за тиждень! 

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СТБ, Мастер-шеф, 2 сезон, Кулінарне шоу, Професіонали, 7 випуск.
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