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Монарші родини привітали з католицьким Великоднем

Монарші родини привітали з католицьким Великоднем
09:54 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Напередодні Великдня монарші родини Британії, Монако та Швеції на офіційних сторінках у соціальних мережах поділилися останніми приготуваннями до знакового дня.

Світовий спалах коронавірусу суттєво змінив плани християнського світу на Великдень. Цьогоріч сім'ям доведеться відзначати свято вдома, аби уникнути поширення смертельного вірусу. Монарші родини вирішили підбадьорити громадськість напередодні католицького торжества. 

На офіційній сторінці в інстаграмі королівська родина Швеції опублікувала відео сімейних посиденьок в онлайн режимі. Король Карл XVI Густав та його дружина Сільвія зателефонували до своїх дітей за допомогою відеозв'язку, адже через пандемію коронавірусу вони не можуть об'єднатися напередодні Великдня.

Спадкоємиця престолу Вікторія, принц Карл Філіп і принцеса Мадлен зі своїми родинами привітали батьків з прийдешнім святом завдяки інтернету. Монарша родина Швеції зазначила, що за сучасних обставин подібна доля чекає всю світову спільноту. Вони зауважили, що сучасні технології можуть допомогти кожному відчути присутність близьких поряд. 

Великодні святкування у режимі онлайн. Королівська родина також слідує всім порадам лікарів й не буде зустрічати Великдень у повному складі,
– наголосили представники монархії. 

 
 
 
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Sending healing and love to the world, we miss you, see you soon. Happy Easter

Допис, поширений HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Натомість королівська родина Монако княгиня Шарлін та Альбер ІІ показала, як їхні діти наводять лад у дворі перед Великднем. 5-річні близнюки Жак та Габріела самостійно посадили квіти та оздобили будинок до свята. З фото видно, що нащадки насолоджуються таким дозвіллям та радо допомагають батькам: "Надсилаємо промені здоров'я і любові всьому світу. Ми дуже за вами сумуємо, але скоро побачимося! Зі святом Великодня". 

 
 
 
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The Royal pastry chefs are excited to share their ;Spiced Easter Biscuits' recipe with you to enjoy over the Easter weekend. Chefs hats at the ready, let us see your creations by tagging #RoyalBakes! Find the full recipe and method below: Biscuit base: 350g plain flour 5g bicarbonate of soda 10g ground ginger 5g cinnamon 125g unsalted butter 175g light soft brown sugar 1 egg 60g golden syrup Icing: 2 egg whites 600g icing sugar Food colouring of your choice! Biscuit Method: Preheat the oven to 170 C // 340 F Mix together the flour, bicarbonate of soda and spices in a bowl Add the diced butter and mix until a crumb texture Add the sugar Once all of the above is combined, add the egg and golden syrup Mix until a dough is formed Roll the dough to a thickness of 5mm Use biscuit cutters or a paper pattern to cut into desired shape Place the biscuits on a non-stick mat, or parchment paper and bake on the middle shelf for 12-15 minutes Bake until the biscuits maintain their shape when touched and are golden in colour Cool completely before icing Icing Method: Add 1 egg white to 600g of icing sugar and beat until smooth The icing should pipe smoothly and be able to hold when piped as a line To cover all the biscuits with icing add extra egg white to thin the mixture Decorate and enjoy! #Easter #EasterBunny

Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

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Водночас британська королівська сім'я вирішила зберегти всі зворушливі слова до самого свята. Проте шеф-кухар монаршої родини поділився рецептом пасхального печива, яке обожнюють як дорослі, так і діти. Він не лише розсекретив інградієнти Великодніх смаколиків, а й зняв покрокову інструкцію, яка з'явилася на офіційному інстаграм-акаунті Букінгемського палацу. 

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Великдень, Європа, Вітання, Монарші родини.
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