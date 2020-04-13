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Від коронавірусу помер учасник комедійного тріо The Goodies Тім Брук-Тейлор

Від коронавірусу помер учасник комедійного тріо The Goodies Тім Брук-Тейлор
13:19 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У Великій Британії у віці 79 років помер знаменитий британський комік, учасник комедійно-музичного тріо The Goodies Тім Брук-Трейлор.

У неділю, 12 квітня, помер знаменитий британський комік Тім Брук-Тейлор. Як повідомив агент актора, його смерть стала наслідком зараження коронавірусом: "З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні вранці від COVID-19 помер Тім", повідомляє The Guardian.

Тім Брук-Тейлор був учасником популярного в 70-х і 80-х рр. ХХ століття комедійного тріо The Goodies.

До складу тріо також входили актори Грем Гарден і Білл Одді. Тріо працювало в жанрі скетчів і ситуативних комедій. На їхньому шоу виросло не одне покоління британців.

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Британський комік і ведучий Стівен Фрай таким запам’ятав Тіма Брук-Тейлора: "Мені здається, що я знав його все життя. Він був ніжною, доброю, смішною, мудрою, теплою, але проникливо дотепною людиною".

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Все по темі:

Англия, Коронавірус, Тим Брук-Тейлор, The Goodies, Зірка скетчів, Ситкоми.
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