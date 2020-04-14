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Надія Бабкіна вийшла з коми: коронавірус не підтвердився

Надія Бабкіна вийшла з коми: коронавірус не підтвердився
14:38 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Естрадну російську співачку Надію Бабкіну 6 квітня госпіталізували з пневмонією та підозрою на коронавірус.

Проте COVID-19 в артистки не підтвердили. Згодом Надію ввели в медикаментозну кому. Сьогодні, 14 квітня, вона прийшла до тями.

У світі зафіксовано чимало випадків, коли люди зверталися в лікарню з пневмонією і у них діагностували коронавірус. Щодо ситуації з Надією Бабкіною, то спершу російські ЗМІ також писали, що артистка хвора Надію Бабкіну госпіталізували з коронавірусом та ввели в штучну кому, – ЗМІ на COVID-19, проте її представник спростував цю інформацію.

Наразі російське видання "МК" повідомляє про те, що Надія вийшла із штучної коми. Після відлючення апарату штучної вентиляції легень вона перебуває у свідомості та може дихати самостійно. Стан артистки лікарі оцінюють, як стабільний.

Представники знаменитості розповіли, що після того, як Надія дізналася про тиждень свого перебування у комі, то дуже здивувалася. Зірка одразу попросила смаженої картоплі з грибами. Але, згадавши, що триває християнський піст, відмовилася від їжі. 

Додамо, станом на 14 квітня в Росії підтвердили 21 102 випадки інфікування коронавірусом. Загалом провели 1,4 мільйони тестів та виявили хворобу у 82 російських регіонах.

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Все по темі:

Здоровья, Госпитализация, Кома, Пневмония, Стан, Эстрада, Російська співачка, Коронавірус, Тяжкий стан, Надія Бабкіна.
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