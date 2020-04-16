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Том Генкс із дружиною здали кров, аби допомогти з розробкою вакцини

Том Генкс із дружиною здали кров, аби допомогти з розробкою вакцини
06:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини шоу бізнесу:У подружжя діагностували COVID-19 у березні. Зараз вони повністю одужали від хвороби, однак їм сказали, що вірус може повернутися знову.

Зіркова пара акторів Том Генкс та його дружина Ріта Вілсон, які вилікувалися від коронавірусу COVID-19, здали кров у рамках дослідження, щоб допомогти з розробкою вакцини. Про це Вілсон розповіла в ефірі програми CBS This Morning, повідомляє Independent.

Вілсон поділилася новиною у своєму першому інтерв'ю, після одужання, розповівши ведучій Гейл Кінг, що вона та Генкс "чекають, аби почути, чи наші антитіла допоможуть у створенні вакцини", і чи зможуть вони здати плазму.

Також Вілсон розповіла про симптоми COVID-19, які їм з чоловіком довелося відчути на собі. За її словами, вона ніколи раніше не відчувала такого прояву хвороби та подібної слабкості. Вілсон зазначила, що була дуже виснаженою, страждала від болю і дискомфорту, і не хотіла, щоб її чіпали. Також у неї була гарячка, озноб та втрата відчуття смаку та запаху.

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Водночас Генкс не мав такої високої температури і не втрачав відчуття смаку і запаху.

Крім того, акторка розповіла, що їй призначили препарат "Хлорохін", який активно пропагує призидент США Дональд Трамп як ефективні ліки від коронавірусу. Вілсон заявила, що відчула на собі побічні ефекти від нього, зокрема нудоту, запаморочення, біль у м’язах та слабкість.

Як повідомлялося, станом на 15 квітня кількість випадків коронавірусу у світі сягнула 2 000 065. З них - 484 597 осіб одужали, загинули 126 754 особи (155 за сьогодні).

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Вакцина, Актор, Зірки, Дружина, Коронавірус, Том Генкс.
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