Співачка Тіна Кароль показувала, як прикрасити стіл до Великодня

Тіна Кароль зізналась, що через пандемію коронавірусу не буде йти з сином Веніаміном до церкви. Тому зірка чи не вперше не складе святкового кошика. Однак, щоб створити великодній настрій, вона вирішила прикрасити стіл та показати власні лайфхаки глядачам.
У прямому ефірі Тіна Кароль продемонструвала, як зі шкаралупи яйця зробити свічку, засервірувати стіл і прикрасити великодній кошик.
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Тіна Кароль з сином Веніаміном вітають Україну з прийдешнім Великоднем! #тинакароль
Перед камерою артистка постала у жовтому вбранні з досить пікантним декольте. Окрім цього, до телеефіру вона запросила 11-річного сина Веніаміна.
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Tелемост между домом Тины Кароль и студией 1+1! В прямом эфире утреннего шоу «Сніданок з 1+1» певица вместе с сыном показала мастер-класс, как украсить стол к Пасхе, рассказала о семейных ценностях и подготовке к суперфиналу "Голоса страны". «Нужно просто любить друг друга. Больше любви!», – совет от Тины во время карантина. Специально Тина Кароль сделала в своём доме настоящую телевизионную студию, в которой может в самоизоляции легко выходить в прямой эфир. #тинакароль
Телеведучі також поцікавились у Тіни Кароль, як українським родинам зберегти гармонію в стосунках під час карантину. Артистка порадила більше звертати увагу на позитивні риси характеру коханого та згадувати, за що ви покохали іншу людину. Окрім цього, Тіна Кароль додала: щоб шлюб був міцним, треба просто любити і демонструвати це.