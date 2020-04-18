Холостяк 10 сезон 7 випуск: як пройшла церемонія троянд та хто покинув проєкт

Новини шоу бізнесу:Популярне шоу "Холостяк" 10 сезон вже відзначилось 7 випуском 17 квітня.

У ньому можна було побачити, як дівчата повернулись із сонячного Таїланду в холодний Київ, де їх чекали не менш спекотні пристрасті, ніж у південній півкулі.

Кількісь учасниць у шоу "Холостяк" 10 сезон з кожним випуском зменшується, і скасований виліт Даші з минулого випуску в останній момент ще більше загострив емоції в усіх інших дівчат на проєкті.

Неочікуваний переїзд Макса до дівчат

По поверненню в Київ дівчата вже очікували на нові випробування у їхніх стосунках з Максом. Але вони зовсім не очікували, що до їхнього будинку на один тиждень переїде Максим, щоб краще дізнатись про кожну з учасниць. Спочатку вони ображались на холостяка, бо той у минулому випуску при всіх цілувався в басейні з Дариною, але вже в Україні всі в один голос почали говорити, що: "Все, що було в Таїланді, залишається в Таїланді". Дівчата опанували себе і вирішили знову відновити спілкування з Максом.

Щоб холостяк краще себе почував у будинку, на допомогу визвалась Аліна, яка мала менше всіх образ на Максима. Вона допомогла йому оселитись в окремій кімнаті та одразу почала його опановувати своїми чарами. Варто додати, що за всі попередні 6 випусків у неї не було жодного індивідуального побачення з Максимом. Тому дівчина шукала будь-якої можливості поспілкуватись з чоловіком.

Наступною на розмову з Максом поспішила піти Христина, яка має сильні почуття до холостяка. Вона хотіла з'ясувати всі неточності, які могли виникнути після ситуації в Таїланді з Дариною. Але Максим заспокоїв її та сказав, що він дуже цінує їхню особисту історію і не хоче її втрачати.

Сніданок для холостяка і побажання дівчат

Максим зізнався, що перед приїздом до дівчат не встиг поснідати, тому запропонував їм, щоб ті разом з ним приготували їжу. З декількох дівчат він обрав Настю, оскільки та кілька випусків тому поділилась, що в 3 ночі могла піти на кухню і приготувати млинці. Тому він захотів приготувати млинці з Настею. Під час всього процесу він допомагав дівчині та підтримував її, незважаючи на те, що на кухню одного разу навіть втрутилась Дана.

Після спільного сніданку з усіма дівчатами холостяк запропонував усім дівчатам написати на аркушах свої побажання, які би вони хотіли втілити разом з ним протягом наступного тижня. Було багато різних побажань від дівчат: читання перед сном, спільні тренування, сніданки, вечері при свічках, прогулянки, походи в кіно та навіть секс.

До прикладу, Дана вирішила одразу піти "ва-банк" та покликала Макса на розмову, відірвавши від дівчат. Ще під час стрибка з парашутом у 6 випуску вона пообіцяла йому, що подарує йому якусь річ. Це і сталось: Дана подарувала йому чорну футболку з еротичним зображенням пари, яка займається коханням. Максим сприйняв таку футболку і не вважав її вульгарною, як підмітили це інші дівчата.

Вже ввечері дівчата і холостяк зібрались за спільною вечерою і відзначили день народження Дани. Перед цим Максим подарував їй квіти і спідницю, а вже за келихом шампанського побажав їй з дівчатами справжнього кохання.

Групове побачення в домашньому кінотеатрі

Оля, Віка і Даша стали тими щасливицями, які пішли на групове побачення з Максимом. Хоч вони всі бажали індивідуальних зустрічей, але холостяк вирішив краще зробити так. У кімнаті з проектором дівчата і Максим сіли на одному дивані і дивились "Містер і місіс Сміт". Якщо Дарина і Віка взяли ситуацію в руки і сіла по два боки біля Максима, то Оля почувала себе третьою зайвою в цій ситуації. Холостяк це помітив і пішов з нею на розмову, щоб з'ясувати стосунки. Все завершилось тим, що вони зрозуміли, що не готові йти в одному напрямку, тому вирішили попрощатись одне з одним. Тому 22-річна Оля Виноградова покинула проєкт.

А поки прощались Макс і Оля, дівчата Даша і Віка чекали їх в кімнаті домашнього кінотеатру. Холостяк повернувся до дівчат в поганому настрої, тому вирішив завершити побачення і подякував їм за вечір.

Еротичне читання перед сном і побачення з Аліною

Аня теж вирішила не "пасти задніх" і прийшла до Максима в 1 годині ночі читати йому книгу. З цього майже нічого не вийшло, тому що окрім сміху у них більше нічого не виходило. Після натяків на сексуальний контакт вони попрощались і пішли по своїх кімнатах.

А от нарешті Аліна отримала індивідуальне побачення від Максима. Вони пішли на ранкову прогулянку-тренування біля їхнього маєтку, де більше дізнались одне про одного. Холостяк зізнався, що йому вразив небагатий досвід у стосунках з чоловіками, а також її дівоча наївність.

Після пробіжки їх неочікувано чекала Віка, яка приготувала для Максима сніданок. Аліна була третьою зайвою в цій трапезі, але вона на це не зважала. Тому Віка змушена була змиритись із цим і влаштувати гостинний сніданок для Аліни теж.

Після сніданку до кухні підійшли усі дівчата та отримали від Максима неочікуване повідомлення: холостяк запропонував наступного дня влаштувати вечірку на дому в тематичному стилі. Аліна і Дана повинні були поїхати в Київ і пошукати для усіх дівчат костюми. Також він пообіцяв, що на вечірці вони побачать особливих для них людей.

Тематична домашня вечірка

А поки Максим вирішив поїхати за покупками в супермаркет з Дашою та Настею, щоб було що поїсти на вечірці. Поїздка була доволі напруженою, тому що кожна з них хотіла "перетягнути на себе одіяло". Дівчата повинні були придумати меню на 15 людей, але їм це важко вдавалось. Тому на допомогу прийшов Максим, щоб допомогти у підборі продуктів. Після закупів дівчата на таксі поїхали додому, в той час як холостяк поїхав забирати з магазину костюмів Аліну та Дану.

Дівчата по-різному сприйняли костюми, тому що Аліна і Дана обрали все найкраще лише для себе: Віка була Мальвіною, Аня – монашкою, Настя – лялькою Барбі, Даша – кішкою, Христя – ангелом з крилами, Аліна – Роксоланою, Дана – героїнею Грейс з серіалу "Гострі картузи", а Максим – головним героєм Томі з того ж серіалу.

Перед головною вечіркою дівчата стали на кухні готувати страви. Шеф-кухарем на один день стала Віка, яка продумала усе меню, та роздавала усім дівчатам завдання. Максим прийшов підтримати дівчат, але без конфліктів однаково не обійшлось. Поки дівчата вирішували між собою проблеми, холостяк поїхав зустрічати особливих гостей для вечірки. Після всіх підготувань, дівчата пішли одягатись у костюми та чекати Максима з гостями. Серед них були найкращі друзі дівчат і навіть одна мама. Нею стала мама Аліни.

З нею і Аліною Максим вирішив піти на особисту зустріч, поки учасники спілкувались зі своїми друзями. Там холостяк дізнався багато нового про учасницю, але зізнався, що в деяких моментах йому було некомфортно. Окрім цього найкращий друг Макса теж випробовував дівчат на міцність і давав їй особливо каверзні питання на особистих розмовах.

Церемонія троянд

Після завершення вечірки всі гості поїхали додому і на дівчат очікувала церемонія троянд. Найкращий друг Максима наприкінці дав йому декілька порад стосовно учасниць з власних спостережень, але попросив чоловіка самому розставити власні пріоритети, адже вибір дуже складний. Що цікаво, дівчата не очікували, що після веселої вечірки їх ще чекатиме церемонія троянд, адже у цьому випуску Оля добровільно покинула шоу, тому очікувати чогось несподіваного їм не доводилось.

Перше, що шокувала дівчат, це те, що Максим приніс до дівчат чотири троянди, зважаючи на те, що учасниць було семеро. Але під час індивідуальних розмов Максим одразу вручив Насті та Христі по троянді, а також по чеку на 25 тисяч гривень, щоб наступного тижня вони організували побачення з ним своєї мрії. Тому лише 1 учасниця повинна була покинути проєкт. Нею стала Аня. Відтак проєкт "Холостяк" покинули Оля і Аня.