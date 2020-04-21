Сьогодні королева Єлизавета ІІ відзначає своє 94-річчя

Новини шоу бізнесу:Єлизавета II відзначить свій день народження з сім'єю у Zoom.

Сьогодні, 21 квітня, королева Великобританії Єлизавета II святкує свій день народження. Її Величності виповнюється 94 роки. Через пандемію коронавірусу монарх вперше за багато років відмовилася від традиційного збройового салюту й урочистості в цілому.

Як повідомляє Daily Mail, королева Великобританії відзначить свій 94-й день народження зі своїми рідними по відеоконференції у Zoom.

Наразі вона перебуває в ізоляції в Віндзорському замку разом зі своїм чоловіком, 98-річним принцом Філіпом. Зазначається, що інші члени королівської родини не мають можливості особисто привітати королеву 21 квітня через те, що в Британії зараз діє режим суворої ізоляції через пандемію коронавірусу.

Помічники Єлизавети II влаштують відеодзвінки, щоб діти, онуки і правнуки королеви могли сказати їй свої побажання та поздоровлення. Варто зазначити, що згідно з давньою королівською традицією, день народження Єлизавета II святкує двічі на рік: один в колі сім'ї, а другий – в один з вихідних днів червня. Влітку королеву вітають всією державою, влаштовуючи паради і відкриті прийоми.

Єлизавета II офіційно займає трон 67 років. Її правління почалося в 1952 році, коли королеві було 25 років. Таким чином, Єлизавета II є найстаршим монархом в історії Великобританії і рекордсменом за перебування на престолі.