Кончіта Вурст вже не чоловік: приголомшливе фото

Новини шоу бізнесу:Австрійський поп-співак і драг-квін Томас Нойвірт, більш відомий під жіночим альтер-его Кончіта Вурст, приголомшив Мережу своїми новими знімками.

На своїй сторінці в Instagram 31-річний переможець пісенного конкурсу Євробачення 2014 року, який проходив в Копенгагені, публікує "чоловічі" фото.

Зокрема, співак позує з густою бородою та короткою стрижкою, демонструючи сильне тіло.

Нойвірт, який створив образ "жінки з бородою" в 2011 році, схоже, вирішив повернутися до свого природного вигляду.

Довге темне волосся, яскравий макіяж, ефектне вбрання і туфлі на високих підборах артист змінив на звичайні чоловічі футболки, бейсболки та спортивні костюми.