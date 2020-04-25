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Кончіта Вурст вже не чоловік: приголомшливе фото

Кончіта Вурст вже не чоловік: приголомшливе фото
02:44 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Австрійський поп-співак і драг-квін Томас Нойвірт, більш відомий під жіночим альтер-его Кончіта Вурст, приголомшив Мережу своїми новими знімками.

На своїй сторінці в Instagram 31-річний переможець пісенного конкурсу Євробачення 2014 року, який проходив в Копенгагені, публікує "чоловічі" фото.

Зокрема, співак позує з густою бородою та короткою стрижкою, демонструючи сильне тіло.

Нойвірт, який створив образ "жінки з бородою" в 2011 році, схоже, вирішив повернутися до свого природного вигляду.

 
 
 
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@kabirnaidoo thank you for joining me today my dear i hope you all enjoyed this little Eurovision moment see you tomorrow on [email protected]

Допис, поширений Conchita WURST (@conchitawurst)

Довге темне волосся, яскравий макіяж, ефектне вбрання і туфлі на високих підборах артист змінив на звичайні чоловічі футболки, бейсболки та спортивні костюми.

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Все по темі:

Instagram, Кончита Вурст, Томас Нойвирт, Альтер эго, Мережа, Фанати, Чоловічі фото, Євробачення 2014.
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