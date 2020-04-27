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31-річна українська модель Олеся Стефанко вагітна

31-річна українська модель Олеся Стефанко вагітна
23:19 Пн, 27 Квітень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:31-річна українська модель готується вперше стати мамою.

Володарка титулу "Міс Україна 2011" та "Перша віце-міс Всесвіт" оприлюднила свою вагітність в інстаграм-профілі. Олеся Стефанко опублікувала кілька світлин, на яких показала округлий живіт та анонсувала майбутнє поповнення у родині. 

На фото модель позувала в суцільному чорному купальнику, підкресливши зміни свого тіла рукою. "Нарешті я відчуваю, що можу поділитися з вами нашим маленьким секретом", – прокоментувала Олеся Стефанко. Згодом зірка у кількох дописах розповіла про те, як протікає її вагітність. 

Олеся, яка постійно працює над ідеальним рельєфом свого тіла, зазначила, що навіть у стані при надії не відмовилася від тренувань. Спортом вона займається тричі на тиждень, проте уникає стрибків та вправ на прес. Модель запевнила, що вагітність навчила її бути добрішою до свого організму та змусила по-справжньому полюбити себе. 

 
 
 
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With my beautiful bride #sergeolesiawedding @olesiastefanko

Допис, поширений Serge (@serge_ali)

Олеся Стефанко наголосила, що зараз харчується так, як і раніше. Проте перших три місяці вона не могла жити без м’яса та картоплі. Знаменитість відкрита до спілкування з фоловерами та готова давати поради майбутнім матусям вже з власного досвіду. 

 
 
 
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Finally I feel like I can share our little secret with yo #OlesiaS

Допис, поширений Olesia Stefanko (@olesiastefanko)

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Зазначимо, що Олеся Стефанко 2016 року одружилася з білоруським підприємцем Сергієм Алісєєнком після двох років стосунків. Закохані зіграли весілля у Флоренції, а нині оселилися у Маямі-Біч в штаті Флорида. Майбутня дитина стане першою для подружжя. 

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Все по темі:

Вагітність, Олеся Стефанко, Володарка титулу, Міс Україна 2011, Перша віце-міс Всесвіт.
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