Бред Пітт висміяв Дональда Трампа (Відео)

Новини шоу бізнесу:Голлівудський актор впродовж карантину продовжує зйомки у комедійних роликах.

Бред Пітт з'явився у новому випуску шоу Saturday Night Live, у якому перевтілився в лікаря Ентоні Фаучі. Саме він нині консультує Дональда Трампа у питаннях коронавірусу. Зірка висміяв заяви американського президента щодо пандемії.

Проблема спалаху смертельного коронавірусу надзвичайно гостро постала у всіх країнах світу. Проте, зважаючи на найбільшу кількість інфікованих в США, уряд держави не вдається до більш рішучих заходів щодо подолання недуги. Цю тему вирішив порушити американський актор Бред Пітт у випуску шоу Saturday Night Live.

Голлівудська зірка перевтілився у лікаря Ентоні Фаучі, з яким консультується Дональд Трамп стосовно пандемії COVID-19. Медійний експерт не боїться доводити главі держави власну думку, яка часто суперечить позиції президента. Бред Пітт з телеекрану також зважився піддати критиці висловлювання Трампа.

Наприклад, він пригадав, як президент запевняв, що вакцина від коронавірусу з'явиться відносно швидко. "Відносно швидко – цікава фраза. Щодо всієї історії Землі, звичайно, вакцина з'явиться дуже швидко. Але якщо ти скажеш другу: "Я скоро буду", а потім з'явишся через півтора року, то його б це явно роздратувало", – прокоментував Бред Пітт.

Не оминув увагою голлівудський актор і абсурдне припущеня Дональда Трампа про те, що COVID-19 можна лікувати сонячним світлом та дезінфікуючими засобами, такими як відбілювач або ізопропіловий спирт. Проте на ці заяви зірка не зміг відреагувати словесно. Бред Пітт мовчки прикрив очі рукою, вибачившись за такий вчинок: "Я знаю, що не повинен чіпати обличчя, але це вище моїх сил".

Згодом актор зняв сиву перуку та публічно від власного імені висловив вдячність не лише терпеливому лікарю Ентоні Фаучі, а й усім працівникам системи охорони здоров'я, які самовіддано протистоять пандемії коронавірусу.