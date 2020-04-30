Секрети краси голлівудської красуні Пенелопи Круз

Новини шоу бізнесу:Кращі друзі актриси - пробіотики, ферменти і вітаміни.

28 квітня Пенелопі Крус виповнилося 46 років, 30 з яких вона знімається в кіно. Яскрава зовнішність першої іспанської володарки премії "Оскар" довгі роки захоплювала чоловіків і жінок, і навіть сьогодні її нев'януча краса, струнка фігура і бездоганне відчуття стилю залишаються незмінними. Зірка не любить роздавати б'юті-поради, але в інтерв'ю Vogue 2016 року все ж розповіла, як доглядає за собою і що вважає головними ворогами краси.

"Я виросла в салоні краси моєї матері, тому прекрасно усвідомлюю різницю, яку може давати макіяж, - розповіла Крус. - Я бачила, якими були жінки, коли заходили, і якими вони ставали, коли виходили. Нова зачіска, нігті або макіяж ніби робили їх вищими, дозволяли відчувати себе більш гордими. Це дуже надихає".

Актриса зізналася, що помітної шкоди її шкірі принесло паління, але зараз вона намагається компенсувати його ефект.

"Я не багато курила, можливо сім або вісім сигарет в день, але коли кинула, дійсно побачила різницю на своїй шкірі, - сказала вона. - Я дуже дисциплінована щодо догляду за шкірою, використовую SPF кожного дня і завжди знімаю макіяж на ніч".

Секретом своєї краси Пенелопа називає не стільки доглядові засоби, скільки правильне харчування. "Я багато про це читала, я цим захоплена, - зізналася зірка. - Я дійсно вірю, що шлунок - це ваш другий мозок. Я вірю в дієтичні добавки, щодня приймаю комбінацію пробіотиків, ферментів і вітамінів. Але конкретні, хорошої якості, а не звичайні полівітаміни - це важливо. Два рази на рік я відвідую експерта для перевірки стану здоров'я, щоб з'ясувати, чого мені може бракувати, а потім коректую своє харчування. Можливо, це занадто часто, але це все частина моїх іпохондричних схильностей".