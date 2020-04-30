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Ума Турман святкує день народження: згадуємо стильні виходи актриси

Ума Турман святкує день народження: згадуємо стильні виходи актриси
04:14 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Сьогодні, 29 квітня, свій день народження святкує зірка бойовика "Убити Білла" Ума Турман.

Хоча папараці часто ловили іменинницю в не надто привабливому вбранні під час її прогулянок з дітьми, проте на світських заходах вони, схоже, захоплені тим, як одягнена актриса. Будьмо відверті, в Уми нетипова для Голлівуду зовнішність та фігура. Однак красуня вміє підкреслити свої виграшні сторони простотою й елегантністю.

І нехай жінка з рідкісним іменем, що в перекладі з санскриту означає "та, що звучить", свою винятковість приймала довго, сьогодні ж вона впевнено почуває себе і під час зйомок, і перед об'єктивами фотографів. Деякі образи з червоних доріжок, що підтверджують незвичайні зовнішні дані Уми Турман, ми відшукали на її Instagram-сторінці.

Скандинавські параметри

Високий зріст (183 сантиметри), худорлява, однак міцна статура тіла, широке обличчя та блонд від природи. Такою фізичною формою та фенотипом Ума Турман завдячує своєму шведському корінню. Адже в цій скандинавській країні народилась її мама – баронеса, а в минулому – модель Нена фон Шлебрюгге. Можливо, саме матір виховувала в майбутньої зірки смак до вбрання. І тепер публічні виходи актриси не залишаються без помітної уваги папараці. Адже довгі ноги гріх не підкреслити обтягуючою сукнею з вирізом, а зграбним плечам – дозволити помилувати око численних шанувальників.

 
 
 
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#tonyawards2017

Допис, поширений Uma Thurman (@umathurman)

Елегантність у вбранні

Скандинавські віяння передались Умі і в манері одягання. Передивляючись її виходи у світ, бачимо, що знаменитість віддає перевагу однотонному вбранню: за основу свого гардеробу бере пастельні кольори, а також вдало поєднує чорний і білий.

 
 
 
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#wimbledon

Допис, поширений Uma Thurman (@umathurman)

Здавалося б, акцент у такому стилі точно мали б зробити аксесуари. Проте і з ними акторка старається бути стриманою: обирає або тільки сережки, або лише намисто. Не завжди видно в неї на зап'ясті браслет чи ланцюжок.

Легкість в макіяжі та зачісках

Уму Турман навряд чи побачиш зі smoky-eyes, яскравою червоною помадою чи пишними зачісками. До мінімалістичного одягу зірка підбирає нюдовий макіяж: акцент робить, здебільшого, на очах, однак крикливих кольорів для цієї частини обличчя не обирає. В її косметичці, мабуть, немає блисків, адже в одному з інтерв'ю іменинниця зізналась:

 
 
 
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Over the shoulder

Допис, поширений Uma Thurman (@umathurman)

"Саме помада ліпше тримається на губах і дає насиченіший відтінок. Особливо тоді, коли тобі за 40". Щодо волосся, то воно в актриси або ідеально вирівняне, або легко укладене, або ж заплетене – із натяком на легкий хаос.

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Все по темі:

Мода, Ума Турман, Стиль, Актриса, День народження, Убити Білла.
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