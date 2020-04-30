Карантин із користю: співачка Шакіра закінчила курси з філософії

Для 43-річної Шакіри таке заняття стало таким собі викликом, який вона успішно склала. Зірка у своєму інстаграмі повідомила, що за час карантину встигла закінчити курс античної філософії в університеті Пенсильванії.
Я нарешті закінчила чотиритижневий курс античної філософії в університеті Пенсільванії. Знаю, моє хобі не дуже практичне, але я витратила на це багато годин, поки мої діти спали. Спасибі Платону і його попередникам за всі "веселощі" за останній місяць! – повідомила Шакіра в мережі.
Для чого такий диплом артистці – невідомо, ймовірно, лише для власного розвитку, але такі успіхи у зірок не можуть не тішити її прихильників. Нагадаємо, що 6 березня, ще до карантину.
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I just graduated from my 4 week Ancient Philosophy course with the University of Pennsylvania (@uofpenn). I know... my hobbies are very impractical, but it took a lot of hours after the kids were asleep. Thank you Plato and predecessors for all the "fun" over the past month! Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania por la “diversión” de estas 4 semanas!
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