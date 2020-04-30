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Карантин із користю: співачка Шакіра закінчила курси з філософії

Карантин із користю: співачка Шакіра закінчила курси з філософії
11:51 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Колумбійська виконавиця Шакіра не гаїла час вдома, поки сиділа на карантині з чоловіком та дітьми.

Для 43-річної Шакіри таке заняття стало таким собі викликом, який вона успішно склала. Зірка у своєму інстаграмі повідомила, що за час карантину встигла закінчити курс античної філософії в університеті Пенсильванії.

Я нарешті закінчила чотиритижневий курс античної філософії в університеті Пенсільванії. Знаю, моє хобі не дуже практичне, але я витратила на це багато годин, поки мої діти спали. Спасибі Платону і його попередникам за всі "веселощі" за останній місяць! – повідомила Шакіра в мережі.

Для чого такий диплом артистці – невідомо, ймовірно, лише для власного розвитку, але такі успіхи у зірок не можуть не тішити її прихильників. Нагадаємо, що 6 березня, ще до карантину.

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Шакіра презентувала кліп на свою нову пісню Шакіра показала кліп на пісню Me Gusta: яскраве відео на запальний трек Me Gusta, де продемонструвала звичні для неї запальні танці та яскраві відеокадри.

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Все по темі:

Шакира, Карантин, Диплом, Философия, Співачка, Курси, Колумбійська виконавиця.
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