Карантин із користю: співачка Шакіра закінчила курси з філософії

Новини шоу бізнесу:Колумбійська виконавиця Шакіра не гаїла час вдома, поки сиділа на карантині з чоловіком та дітьми.

Для 43-річної Шакіри таке заняття стало таким собі викликом, який вона успішно склала. Зірка у своєму інстаграмі повідомила, що за час карантину встигла закінчити курс античної філософії в університеті Пенсильванії.

Я нарешті закінчила чотиритижневий курс античної філософії в університеті Пенсільванії. Знаю, моє хобі не дуже практичне, але я витратила на це багато годин, поки мої діти спали. Спасибі Платону і його попередникам за всі "веселощі" за останній місяць! – повідомила Шакіра в мережі.

Для чого такий диплом артистці – невідомо, ймовірно, лише для власного розвитку, але такі успіхи у зірок не можуть не тішити її прихильників. Нагадаємо, що 6 березня, ще до карантину.

Шакіра презентувала кліп на свою нову пісню Шакіра показала кліп на пісню Me Gusta: яскраве відео на запальний трек Me Gusta, де продемонструвала звичні для неї запальні танці та яскраві відеокадри.