У віці 56 років померла солістка гурту "Фрістайл" Ніна Кірсо

Новини шоу бізнесу:Про смерть артистки стало відомо 30 квітня.

Померла солістка популярного в 1990-х гурту "Фрістайл" Ніна Кірсо. Їй було 56 років.

Про смерть артистки повідомила сестра знаменитості Алла на своїй сторінці у Facebook.

"Годину тому не стало моєї улюбленої сестрички... Прошу молитов про рабу Божу Ніну", – написала сестра й додала фото Кірсо.

Нагадаємо, що Ніні Кірсо стало зле 1 червня 2018 року, коли вона повернулася додому після концерту. Кірсо знепритомніла, тільки через кілька годин її знайшла на підлозі в кухні подруга сина співачки, яка викликала швидку допомогу. Жінку доставили до лікарні у Полтаві, де діагностували інсульт, а наступного дня прооперували. Відтоді Ніна Кірсо перебувала в комі.

Гурт "Фрістайл" виконував хіти 1990-х "Ах, какая женщина", "Больно мне, больно", "Белая метелица".