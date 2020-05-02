Скачать
Субота, 02.05.2020
Рекомендації з протидії COVID-19 доступні тепер мовами нацменшин
Рекомендації з протидії COVID-19 доступні тепер мовами нацменшин
Blue Angels та Thunderbirds відсалютували лікарям та всім, хто бореться з коронавірусом у США
Blue Angels та Thunderbirds відсалютували лікарям та всім, хто бореться з коронавірусом у США
Бій Райана Гарсії проти Лінареса відбудеться 4 липня
Бій Райана Гарсії проти Лінареса відбудеться 4 липня
Docudays UA сьогодні обере переможців і покаже фільм-закриття
Docudays UA сьогодні обере переможців і покаже фільм-закриття

Американський актор Сем Ллойд пішов із життя

Американський актор Сем Ллойд пішов із життя
19:12 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Причиною смерті став рак мозку, який поширився на інші органи.

Сем Ллойд пішов із життя у віці 56 років. Про смертельне захворювання стало відомо у січні 2019 року. Лікарі не змогли нічого вдіяти, адже пухлина, виявлена в знаменитості, була неоперабельною. Про це повідомляє видання Variety.

Новину про смерть Сема Ллойда підтвердив його агент. Пухлина мозку, яка не піддавалася операції, негативно вплинула на здоров'я актора. Згодом рак поширився на легені, щелепу, печінку та хребет і вже нічого не можна було вдіяти.

Про страшний діагноз Сем дізнався через декілька тижнів після того, як його дружина Ванеса народила первістка.

Що відомо про Сема Ллойда?

Сем Ллойд – американський актор та музикант. Він працював на телебаченні та в кіно протягом тридцяти років і за цей час встиг взяти участь у декількох десятках робіт. Зіграв ролі у серіалах "Відчайдушні домогосподарки", "Американська сімейка", "Звабливі та вільні", "Малкольм у центрі уваги". Проте найбільшого успіху та популярності Сему принесла роль адвоката Теда Бакленда у серіалі "Клініка". Також Ллойд був талановитим музикантом. Він співав у гурті The Blanks і грав на бас-гітарі в трибютному колективі Beatles – The Butties. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Смерть, Захворювання, Американський актор, Рак мозку, Сем Ллойд, Пухлина.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Зеленський: знаю про труднощі карантину, його мають пом'якшити з 11 травня
02 Пристайко: уряд готує пакет умов для зацікавлених в українських заробітчанах
03 Відновлення сезону в УПЛ: стали відомі можливі дати
04 Держкіно презентувало п’ять нових фільмів на Youtube-каналі
05 Цьогоріч скасували музичний фестиваль Sziget
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Банда по Україні викрала 1860 ікон із церков
Банда по Україні викрала 1860 ікон із церков
46 осіб загинуло під час спроби втечі із в'язниці у Венесуелі
46 осіб загинуло під час спроби втечі із в'язниці у Венесуелі
З початку доби бойовики 15 разів обстріляли українські позиції
З початку доби бойовики 15 разів обстріляли українські позиції
У російської акторки Тетяни Васильєвої виявили коронавірус
У російської акторки Тетяни Васильєвої виявили коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся