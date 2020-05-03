Мастер Шеф Професіонали 2 сезон 10 випуск: як пройшов цей випуск та хто покинув проєкт

Новини шоу бізнесу:У 10 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми дізнаємося хто покинув проєкт на битві чорних фартухів та чи справляться професіонали із супермамами.

Тиждень тому, у першому випробуванні, учасники 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" готували страви з аукціону, а у другому вони годували дітей стравами з їх ненависних продуктів. З рахунком 7:2 перемогла команда червоних і тому на синіх чекає голосування.

У 10 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" учасникам команди синіх потрібно обрати двох лузерів, які понесуть відповідальність за програш команди.

По шість голосів отримали – Анатолій Цуперяк та Віктор Самардак.

Хто покинув проєкт "Мастер Шеф. Професіонали" у 9 випуску 2 сезону

Перед початком битви чорних Ольга Мартиновська запитала у професіоналів, чи знають вони хто такий Матео Стуччі. На здивування суддів, ніхто з четвірки чорних фартухів не зміг відповісти, суддя запропонувала кухарям відкрити коробки загадки та ознайомитись із завданням на сьогодні.

Під коробками-загадками на професіоналів чекали не їстівні іграшкові фігурки, які потрібно було залучити у страву на кшталт відомого італійського кондитера Матео Стуччі.

У Толіка Цуперяка під коробкою-загадкою була іграшка лижника, у Влада Міцевича – ремонтник доріг, Віктору Самардаку дістався пожежник, а Юлі Жигуліній – садівник.

Дві години відведені суддями проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" промайнули швидко та настав час куштувати композиції професіоналів.

Віктор Самардак приготував цікавий перфоменс з фігуркою пожежника. Кухар приготував шоколадні цукерки у вигляді каміння, вогнище та елементи лісу. Ідея страви – це заклик до відпочивальників у лісі завжди прибирати за собою та гасити вогнище, щоб не доводилось викликати пожежників.

Юлія Жигуліна зобразила на своїй презентаційній тарілці осіннє поле на якому трудиться робочий. Володимиру Ярославському дуже сподобалась ідея дівчини.

Влад Міцкевич інтерпретував свою фігурку у солодкий десерт, який приготував за допомогою активованого вугілля, яке надало торту реалістичне забарвлення асфальту.

Толік Цуперяк впродовж двох годин битви чорних не зміг опанувати свої переживання та провалив випробування. Хлопець приготував поленту, полив її сірим соусом та додав пеньки з вирізки. Судді не задоволені роботою і стравою кухаря та на жаль змушені попрощатись з ним у 9 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

Випробування зірковими матусями

У першому конкурсі 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на кухарів чекає випробування дитячим харчуванням. А саме, професіоналам потрібно приготувати смачні та корисні напівфабрикати для дітей.

Оцінювати роботу кухарів будуть зіркові матусі з проєкту "Супермама" та Ольга Мартиновська.

На приготування у кухарів буде 2 години. Капітанів команд обирали судді кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали". Капітаном червоної команди став Едуард Канарян, хлопець обрав до своєї команди: Євгена Грибеника, Єфима Кравченко та Влада Міцкевича.

Віктор Самардак очолив команду жовтих, у якій обрав: Микиту Алімова, Сашу Цвігуна та Давида Даніеляна.

Капітаном синьої команди судді обрали Юлію Жигуліну, до команди якої увійшли: Настя Кобиляцька, Влад Єрмаков та Максим Висоцький.

Кожна з команд склала перелік страв, які вони будуть готувати та активно втілювали в життя. У меню професіоналів були млинці з різноманітними начинками, яблучний пиріг, лазанья, котлети та інші смаколики.

Матусі обрали страви, які б придбали для своїх дітей та вирушили готувати і розігрівати їх згідно з інструкціями, які залишили їм кухарі.

Найбільшу прихильність і три голоси від матусь отримала червона команда, капітаном якої був Едуард Канарян. Команда жовтих та синіх програла у цій битві, а це означає, що вони голосуватимуть за колег, які понесуть всю відповідальність за поразку команд.

Команда синіх проголосувала проти Насті Кобиляцької, а команда жовтих обрала в "чорні" – Віктора Самардака.

Стукач чи ділова людина – підступне випробування на "Мастер Шеф.Професіонали"

У другому випробуванні на професіоналів чекає випробування з коробками-загадками. Під ними назви страв, які потрібно приготувати. Якщо суддям "Мастер Шеф. Професіонали" 2 сезону сподобається приготована кухарем страва, він отримає винагороду – одну золоту монету, яку судді назвали "Браво". Щоб отримати два Браво, потрібно написати кляузу на колегу та його страву, якщо зауваження буде неправдивим – судді заберуть в учасника 2 Браво. Якщо ж власник чорного фартуху назбирає більше монет, у нього буде можливість одягти білий фартух.

Отож, професіоналам 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" потрібно пильно спостерігати за колегами, чи все у них правильно, чи є помилки та водночас заробляти монети від суддів. Під коробками-загадками були такі страви, як Кокован, Крок мадам, яйця Бенедикт, Шепардс пай та інші страви вишуканої кухні.

Вже наступної суботи ми дізнаємося, як правильно готувати омлет та яких помилок припустилась у його приготуванні Юлія Жигуліна та до чого дійде феєрія доносів на кухні "Мастер Шеф. Професіонали".

Хто розбагатіє, а хто залізе по вуха у борги ми побачимо вже у 11 випуску 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали".

На битві чорних учасники будуть будувати власні ресторани – ви просто не можете це проґавити!