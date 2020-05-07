Джуді Денч 85: актриса прикрасила обкладинку глянцю

Новини шоу бізнесу:Знаменита британська акторка Джуді Денч погодилась на пропозицію Vogue.

Зірка у 85 років стала головною героїнею червневого номера та прикрасила його обкладинку.

Любителі модних глянців звикли бачити улюблені видання зі спокусливими красунями на обкладинці. Однак британський Vogue вирішив відійти від стереотипів та запросив на зйомку легендарну Джуді Денч. Відтак акторка стала найстаршою зіркою, яка знялась для обкладинки глянцю.

Головний редактор Едвард Еннінфул зворушливо представив її читачам. "Я не можу передати вам, який радий бачити цю леді – командора Ордена Британської імперії Джуді Денч, незаперечну королеву сцени і екрану, яка знялася для своєї першої обкладинки Vogue у віці 85 років", – написав він у мережі.

Оскароносна акторка постала на фото у плащі з квітковим принтом від Dolce&Gabbana. Окрім цього, Джуді Денч приміряла світле вбрання з вишивкою, яке виглядало розкішно. Зйомки пройшли на початку березня, тому автори проєкту не порушували умов карантину.

Вже в інтерв'ю, фрагмент якого опублікували у мережі, Джуді Денч розповіла про свою самоізоляцію та найуспішніші зйомки. Акторка поділилась думками, як пандемія коронавірусу змінить світ.

"Я впевнена, що відчуваю себе так само, як і всі інші, такі безпрецедентні часи досить важко осягнути. Що добре – так це те, що це змусило багатьох людей усвідомити скрутне становище інших людей, які абсолютно самотні. Якщо з цього вийде багато доброти, то це буде плюсом", – поділилась вона.