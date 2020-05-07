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Джуді Денч 85: актриса прикрасила обкладинку глянцю

Джуді Денч 85: актриса прикрасила обкладинку глянцю
02:20 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Знаменита британська акторка Джуді Денч погодилась на пропозицію Vogue.

Зірка у 85 років стала головною героїнею червневого номера та прикрасила його обкладинку.

Любителі модних глянців звикли бачити улюблені видання зі спокусливими красунями на обкладинці. Однак британський Vogue вирішив відійти від стереотипів та запросив на зйомку легендарну Джуді Денч. Відтак акторка стала найстаршою зіркою, яка знялась для обкладинки глянцю. 

Головний редактор Едвард Еннінфул зворушливо представив її читачам. "Я не можу передати вам, який радий бачити цю леді – командора Ордена Британської імперії Джуді Денч, незаперечну королеву сцени і екрану, яка знялася для своєї першої обкладинки Vogue у віці 85 років", – написав він у мережі. 

 
 
 
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At the beginning of March, before the world went into lockdown, @BritishVogue enjoyed an audience with one of the nation’s most beloved citizens. I can’t tell you how pleased I am to see Dame Judi Dench, the unassailable queen of stage and screen, starring on her first Vogue cover at the age of 85 – making her the oldest cover star in the history of the magazine. For the June 2020 issue, she speaks to @GilesHattersley about everything from why retirement is out of the question to her enduring love of champagne, and brings a message of hope from her own quarantine in the English countryside. Click the link in bio to read the interview and see the full story in the new issue, on newsstands and available for digital download Thursday 7 May. #JudiDench wears a trench coat by @DolceGabbana. Photographed by @Nick_Knight and styled by @KPhelan123, with hair by @SamMcKnight1, make-up by @TheValGarland, nails by @MikePocock and set design by @TomoTattle.

Допис, поширений Edward Enninful, OBE (@edward_enninful)

Оскароносна акторка постала на фото у плащі з квітковим принтом від Dolce&Gabbana. Окрім цього, Джуді Денч приміряла світле вбрання з вишивкою, яке виглядало розкішно. Зйомки пройшли на початку березня, тому автори проєкту не порушували умов карантину. 

Вже в інтерв'ю, фрагмент якого опублікували у мережі, Джуді Денч розповіла про свою самоізоляцію та найуспішніші зйомки. Акторка поділилась думками, як пандемія коронавірусу змінить світ. 

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"Я впевнена, що відчуваю себе так само, як і всі інші, такі безпрецедентні часи досить важко осягнути. Що добре – так це те, що це змусило багатьох людей усвідомити скрутне становище інших людей, які абсолютно самотні. Якщо з цього вийде багато доброти, то це буде плюсом", – поділилась вона. 

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Все по темі:

Vogue, Актриса, Джуди Денч, День народження, Обкладинка.
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