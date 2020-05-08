Зірка "Гаррі Поттера" став батьком

Новини шоу бізнесу:У зіркового батька народилась донька.

Відомий британський актор Руперт Грінт вперше став батьком. Він зустрічається із акторкою Джорджією Грум і майбутнє поповнення в зірковій парі папараці вдалося розсекретити ще в квітні. Тепер стало відомо, що у закоханих народилася донька.

Пара ретельно приховує свої стосунки від оточуючих. Вони разом уже 9 років, проте вступати в офіційний шлюб поки що не збираються. Почуття стають сильнішими і тепер Руперт ізДжорджією виховуватимуть спільну дитину. Про це повідомляє видання The People.

31-річний Руперт та 28-річна Джорджія довго приховували те, що очікують на появу малюка. Про вагітність зірки стало відомо в квітні. Папараці вдалося зафіксувати закоханих,коли вони здійснювали покупки. Вже менш, ніж за місяць після цьогона світ з'явилася їхня крихітка.

Фото: twitter

Руперт Грінт та Джорджія Грум із задоволенням підтверджують народження своєї дівчинки. Ми просимо вас поважати їх конфіденційність у цей особливий час, – йдеться у заявіпредставиків закоханих.

Що відомо про стосунки Руперта Грінта та Джорджії Грум?

Їхня історія кохання розпочалася в 2011 році. У 2018 році Руперт публічно заявив, що хоче дітей.Минулого року в обраниці знаменитого актора помітили каблучку, проте закоханіспростуваличутки щодо весілля. А вже в квітні 2020 стало відомо про те, що невдовзі зіркова пара чекає на появу первістка.