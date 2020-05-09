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Юлія Думанська повідомила про поповнення в родині

Юлія Думанська повідомила про поповнення в родині
17:44 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Юлія Думанська повідомила про поповнення в родині.

Українська співачка Юлія Думанська вдруге стала матір'ю. Виконавиця хітів "Двічі в одну річку Нне війдеш" і "Пробач" подарувала своєму чоловікові, бізнесмену Григорію Козловському, сина.

Радісною новиною щаслива мама поділилася з шанувальниками в Instagram. Юлія опублікувала зворушливе фото з пологового будинку, на якому годує грудьми новонародженого малюка. "Ласкаво просимо в цей світ, моя любов. Дякую Богу за таку радість. Тепер в моєму серденьку два коханих мужчини, твій батько і ти. Будь здоровенький, наш маленький синочок", - написала співачка.

Дописувачі артистки засипали її привітаннями і побажали дитині міцного здоров'я та сил.

Нагадаємо, 28-річна Юлія та 49-річний Григорій одружилися 14 лютого 2018 року. У червні того ж року співачка народила доньку, яка стала для неї першою дитиною. А ось бізнесмен тоді став татом в четвертий раз. У Козловського є три дочки від попереднього шлюбу.

Про другу вагітність співачка повідомила в січні цього року. Вона опублікувала у своєму мікроблозі сімейне фото, на якому продемонструвала кругленький животик.

Юлія Думанська раніше співпрацювала зі співаком Віталієм Козловським, який займався її продюсуванням. Після цього співачка кілька разів працювала з Потапом і його продюсерським центром. Репер написав для Юлії дві пісні "Стріляй" та "Закохана".

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Все по темі:

Родина, Українська співачка, Поповнення, Друга дитина, Юлія Думанська.
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