Модель Ешлі Грем показала фото з мамою

З цієї нагоди Ешлі Грем планує домашню вечірку, особливою гостею якої стане її мама. Зірка показала світлини з нею, вразивши прихильників схожістю з ненькою.
Родини по всьому світу готуються до святкування Дня матері, який відзначають завтра, 10 травня. Так, 32-річна Ешлі Грем вперше прийматиме привітання від близьких і прагне, аби їй цей день запам'ятався на все життя. Поки підготовка до домашньої вечірки у самому розпалі, модель вирішила поділитися спільним фото з мамою в інстаграмі.
Вона не стала приховувати, що після народження первістка стала ще більш вдячною своїй мамі, адже тепер на собі відчула всі труднощі материнства, якими активно ділиться з фоловерами. Варто зазначити, що Ешлі Грем рідко приховує свої справжні емоції за фешн-позами. Судячи з усього, її матері також притаманна щирість перед камерою.
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Getting ready to celebrate my first mother’s day! Yes you better believe there will be a celebration in our house... and I hope all of you mamas are celebrating yourselves too! We might be in our sweats all day but we still kinda fancy Feeling even more grateful for my own mama this year and excited to partner with @tiffanyandco who is giving back and supporting families and mother’s in need this year through @baby2baby