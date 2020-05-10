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Модель Ешлі Грем показала фото з мамою

Модель Ешлі Грем показала фото з мамою
00:24 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Пишнотіла модель цьогоріч вперше святкує День матері, адже її синочок з'явився на світ у січні.

З цієї нагоди Ешлі Грем планує домашню вечірку, особливою гостею якої стане її мама. Зірка показала світлини з нею, вразивши прихильників схожістю з ненькою.

Родини по всьому світу готуються до святкування Дня матері, який відзначають завтра, 10 травня. Так, 32-річна Ешлі Грем вперше прийматиме привітання від близьких і прагне, аби їй цей день запам'ятався на все життя. Поки підготовка до домашньої вечірки у самому розпалі, модель вирішила поділитися спільним фото з мамою в інстаграмі. 

Вона не стала приховувати, що після народження первістка стала ще більш вдячною своїй мамі, адже тепер на собі відчула всі труднощі материнства, якими активно ділиться з фоловерами. Варто зазначити, що Ешлі Грем рідко приховує свої справжні емоції за фешн-позами. Судячи з усього, її матері також притаманна щирість перед камерою. 

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