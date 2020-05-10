Юлія Тимошенко привітала матерів зі святом в соцмережах

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко переконана, що материнська любов - це та сила, яка постійно захищає людей і балансує добро на землі.
Про це йдеться в її привітанні з нагоди святкування Дня матері, яке вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.
"Давайте сьогодні подякуємо всім нашим мамам. Давайте згадаємо теплим словом їх, коли вони вже не з нами. Давайте побажаємо мужності тим мамам, які сьогодні чекають своїх дітей. Тим мамам, чиї діти сьогодні захищають нашу Україну від ворогів. А особливо тим - чиї діти загинули за Батьківщину, пропали безвісти, перебувають зараз у полоні ... це додасть віри, це додасть сили", - написала Тимошенко.
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День матері. У другу неділю травня ми вшановуємо найдорожчу людину в нашому житті – Маму… Про мам можна говорити лише словами чистої любові. Адже мама – це і є любов і тепло, добро і світло… Мами – це щастя й енергія життя на планеті. Якось в інтерв’ю іноземний журналіст сказав: «Вас називають залізною жінкою української політики...» Я йому відповіла: «Справжня залізна жінка – це моя мама. Але не у політиці, а взагалі у житті...» Я дякую тобі, рідна матусю моя, за все твоє терпіння, за твою турботу. За твою неймовірну силу і мудрість. За твою величезну любов… Та й всі наші мами такі. Вони лагідні й милі. І навіть залізні, коли треба… Кожна мама – найкраща і найрідніша… Зупиніться на мить і придивіться: вся наша планета оповита і вкутана величезною мережею материнської любові й турботи. Це те, що кожної миті невпинно захищає нас, балансує добро на землі… Давайте сьогодні подякуємо всім нашим мамам. Давайте згадаємо теплим словом їх, коли вони вже не з нами. Давайте побажаємо мужності тим мамам, які сьогодні чекають на своїх дітей. Тим мамам, чиї діти сьогодні боронять нашу Україну від ворогів. А особливо тим – чиї діти загинули за Батьківщину, зникли безвісти, перебувають нині у полоні... Це додасть віри, це додасть сили… Давайте зателефонуємо своїм мамам, поговоримо з ними. Це дуже важливо. Це береже їх і береже нас! Згадайте, подзвоніть, любіть…
Політик закликала всіх поговорити зі своїми мамами, подякувати за їх любов і турботу, а також згадати тих матерів, яких сьогодні немає поруч. "Давайте зателефонуємо своїм мамам, поговоримо з ними. Це дуже важливо. Це береже їх і зберігає нас! Згадайте, подзвоніть, любіть", - написала вона.
Тимошенко також згадала в привітанні свою маму, подякувавши її за терпіння, турботу, "неймовірну силу і мудрість".