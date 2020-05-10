Юлія Тимошенко привітала матерів зі святом в соцмережах

Новини шоу бізнесу:Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко переконана, що материнська любов - це та сила, яка постійно захищає людей і балансує добро на землі.

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко переконана, що материнська любов - це та сила, яка постійно захищає людей і балансує добро на землі.

Про це йдеться в її привітанні з нагоди святкування Дня матері, яке вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.

"Давайте сьогодні подякуємо всім нашим мамам. Давайте згадаємо теплим словом їх, коли вони вже не з нами. Давайте побажаємо мужності тим мамам, які сьогодні чекають своїх дітей. Тим мамам, чиї діти сьогодні захищають нашу Україну від ворогів. А особливо тим - чиї діти загинули за Батьківщину, пропали безвісти, перебувають зараз у полоні ... це додасть віри, це додасть сили", - написала Тимошенко.

Політик закликала всіх поговорити зі своїми мамами, подякувати за їх любов і турботу, а також згадати тих матерів, яких сьогодні немає поруч. "Давайте зателефонуємо своїм мамам, поговоримо з ними. Це дуже важливо. Це береже їх і зберігає нас! Згадайте, подзвоніть, любіть", - написала вона.

Тимошенко також згадала в привітанні свою маму, подякувавши її за терпіння, турботу, "неймовірну силу і мудрість".