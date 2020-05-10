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Юлія Тимошенко привітала матерів зі святом в соцмережах
Юлія Тимошенко привітала матерів зі святом в соцмережах

Юлія Тимошенко привітала матерів зі святом в соцмережах

Юлія Тимошенко привітала матерів зі святом в соцмережах
20:09 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко переконана, що материнська любов - це та сила, яка постійно захищає людей і балансує добро на землі.

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко переконана, що материнська любов - це та сила, яка постійно захищає людей і балансує добро на землі.

Про це йдеться в її привітанні з нагоди святкування Дня матері, яке вона розмістила на своїй сторінці в Facebook.

"Давайте сьогодні подякуємо всім нашим мамам. Давайте згадаємо теплим словом їх, коли вони вже не з нами. Давайте побажаємо мужності тим мамам, які сьогодні чекають своїх дітей. Тим мамам, чиї діти сьогодні захищають нашу Україну від ворогів. А особливо тим - чиї діти загинули за Батьківщину, пропали безвісти, перебувають зараз у полоні ... це додасть віри, це додасть сили", - написала Тимошенко.

 
 
 
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День матері. У другу неділю травня ми вшановуємо найдорожчу людину в нашому житті – Маму… Про мам можна говорити лише словами чистої любові. Адже мама – це і є любов і тепло, добро і світло… Мами – це щастя й енергія життя на планеті. Якось в інтерв’ю іноземний журналіст сказав: «Вас називають залізною жінкою української політики...» Я йому відповіла: «Справжня залізна жінка – це моя мама. Але не у політиці, а взагалі у житті...» Я дякую тобі, рідна матусю моя, за все твоє терпіння, за твою турботу. За твою неймовірну силу і мудрість. За твою величезну любов… Та й всі наші мами такі. Вони лагідні й милі. І навіть залізні, коли треба… Кожна мама – найкраща і найрідніша… Зупиніться на мить і придивіться: вся наша планета оповита і вкутана величезною мережею материнської любові й турботи. Це те, що кожної миті невпинно захищає нас, балансує добро на землі… Давайте сьогодні подякуємо всім нашим мамам. Давайте згадаємо теплим словом їх, коли вони вже не з нами. Давайте побажаємо мужності тим мамам, які сьогодні чекають на своїх дітей. Тим мамам, чиї діти сьогодні боронять нашу Україну від ворогів. А особливо тим – чиї діти загинули за Батьківщину, зникли безвісти, перебувають нині у полоні... Це додасть віри, це додасть сили… Давайте зателефонуємо своїм мамам, поговоримо з ними. Це дуже важливо. Це береже їх і береже нас! Згадайте, подзвоніть, любіть…

Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Політик закликала всіх поговорити зі своїми мамами, подякувати за їх любов і турботу, а також згадати тих матерів, яких сьогодні немає поруч. "Давайте зателефонуємо своїм мамам, поговоримо з ними. Це дуже важливо. Це береже їх і зберігає нас! Згадайте, подзвоніть, любіть", - написала вона.

Найяскравіші ілюстрації до Дня матері 2020

Тимошенко також згадала в привітанні свою маму, подякувавши її за терпіння, турботу, "неймовірну силу і мудрість". 

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Юлия Тимошенко, День матери, Вітання, День матері 2020.
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