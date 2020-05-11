У Шанхаї відкрили "Діснейленд" вперше з січня (Фото)

Новини шоу бізнесу:На вході у відвідувачів вимірюють температуру, перевіряють посвідчення особи.

Парк розваг "Діснейленд" у китайському Шанхаї в понеділок відкрився для відвідувачів уперше з 25 січня, коли його роботу припинили через спалах коронавірусу, повідомляє Associated Press.

На початковому етапі в "Діснейленд" пускають тільки за попереднім бронюванням на визначений час. Максимальну кількість відвідувачів обмежили двома третинами у порівнянні з докоронавірусним періодом, коли парк за добу відвідували близько 80 тисяч осіб. Згодом ліміт буде збільшено.

На вході у відвідувачів вимірюють температуру, перевіряють посвідчення особи. Крім того, гості "Діснейленду" зобов'язані використовувати спеціальний застосунок для смартфону, розроблений шанхайською владою, який відстежує здоров'я і контакти користувача з можливими носіями коронавірусу.

Зберігаються і вимоги з соціального дистанціювання: на дорогах і в чергах нанесено розмітку, яка показує безпечну відстань між відвідувачами. На атракціони в кожну кабінку пускають тільки людей, які прийшли разом, щоб скоротити кількість контактів.