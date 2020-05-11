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Кортні Кокс на карантині переглядає серіал "Друзі"

Кортні Кокс на карантині переглядає серіал "Друзі"
12:17 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Також вона назвала свою улюблену серію.

Кортні Кокс відома за своєю роллю у серіалі "Друзі". Там вона зіграла Моніку Геллер. Днями вона дала оналйн-інтерв'ю Еллен Дедженерес, під час якого зізналася, що не пам'ятає сюжету. Зірка каже, що її часто запитують про ситком, проте вона навіть не пригадає, як відбувалися знімання.

Єдине, що я пам'ятаю – це те, що було дуже весело, і що я дуже любила всіх тих людей, з якими працювала. Пам'ятаю, було декілька моментів з серіалу, які відображали моє реальне життя. Проте епізодів з серіалу не пам'ятаю, – розповіла Кортні.

На карантині акторка вирішила згадати минулі часи на переглянути серіал з першої до останньої серії. Вона каже, що вже подивилася перший сезон.

Перший сезон дійсно класний. Мені дуже сподобалася серія, у якій йшлося про День подяки. Поки що це мій улюблений момент, – зізналася Кокс.

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Все по темі:

Сериал, Карантин, Кортни Кокс, Друзi, Акторка, Моніка Гелар.
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