Скачать
Понеділок, 11.05.2020
Де в Європі пом'якшують карантин
Де в Європі пом'якшують карантин
Зеленський виступає за надання малому та мікробізнесу кредитних канікул
Зеленський виступає за надання малому та мікробізнесу кредитних канікул
Заховайло назвав головну проблему Динамо
Заховайло назвав головну проблему Динамо
Alyona Alyona та KYIVSTONER випустили спільний кліп (Відео)
Alyona Alyona та KYIVSTONER випустили спільний кліп (Відео)

Настя Каменських: Усе найкраще взяла від батьків

Настя Каменських: Усе найкраще взяла від батьків
16:26 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Твиттер

Новини шоу бізнесу:Настя поділилася, що мама водила її на різні гуртки, а їй, як дитині, хотілося грати з подружками, гуляти.

Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, зізналася, що все найкраще взяла від мами. Саме Лідія Петрівна зробила великий внесок у розвиток творчої кар'єри артистки.

Вчора, 10 травня, було свято у найрідніших для кожного людей – матерів. Знаменитості також долучилися до привітань і висловлювали подяку та любов до неньок у мережі. Не залишилася осторонь і Настя Каменських. У коментарі виданню "Сегодня. Lifestyle" вона розповіла, який вклад у її життя зробили батьки.

NK зізналася,інколи їй здавалося, що вона постійно зайнята і дитинство проходить повз неї. Та працелюбність і мамина підтримка допомогли їй стати тою, ким вона є зараз.

Я вдячна батькам. Все найкраще взяла від них. Я народилася в музичній сім'ї і з дитинства була оточена музикою. Мене привчили, що досягти успіху можна завдяки наполегливій праці, – розповіла артистка.

Настя поділилася, що мама водила її на різні гуртки, а їй, як дитині, хотілося грати з подружками, гуляти. День був розписаний ледь не по хвилинах: балет, вокал, фортепіано, іноземні мови. Таке навантаження не всі можуть витримати, проте Лідія Петрівна змогла прищепити Каменських любов до самодисципліни. Вона виховала доньку у бажанні до розвитку, завжди казала, що треба досягати своїх цілей і ніколи не зупинятися, як би важко не було.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Настя Каменских, Каменских, Зірки, Знаменитість, Батьки, Музика.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 МЗС: виїзд українців за кордон обмежений лише літаками
02 Перший Кубок націй з шахів пройшов за переваги Китаю
03 Кращі жінки за знаком Зодіаку
04 Цікаві факти, які ви не знали про Сальвадора Далі
05 В Італії прискорять скасування обмежень щодо коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Українця знайдено мертвим у Мексиці
Українця знайдено мертвим у Мексиці
Яким буде новий фонтан на Володимирській гірці (Відео)
Яким буде новий фонтан на Володимирській гірці (Відео)
Настя Каменських: Усе найкраще взяла від батьків
Настя Каменських: Усе найкраще взяла від батьків
ВДНГ розпочинає роботу після карантину
ВДНГ розпочинає роботу після карантину
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся