Настя Каменських: Усе найкраще взяла від батьків

Новини шоу бізнесу:Настя поділилася, що мама водила її на різні гуртки, а їй, як дитині, хотілося грати з подружками, гуляти.

Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, зізналася, що все найкраще взяла від мами. Саме Лідія Петрівна зробила великий внесок у розвиток творчої кар'єри артистки.

Вчора, 10 травня, було свято у найрідніших для кожного людей – матерів. Знаменитості також долучилися до привітань і висловлювали подяку та любов до неньок у мережі. Не залишилася осторонь і Настя Каменських. У коментарі виданню "Сегодня. Lifestyle" вона розповіла, який вклад у її життя зробили батьки.

NK зізналася,інколи їй здавалося, що вона постійно зайнята і дитинство проходить повз неї. Та працелюбність і мамина підтримка допомогли їй стати тою, ким вона є зараз.

Я вдячна батькам. Все найкраще взяла від них. Я народилася в музичній сім'ї і з дитинства була оточена музикою. Мене привчили, що досягти успіху можна завдяки наполегливій праці, – розповіла артистка.

Настя поділилася, що мама водила її на різні гуртки, а їй, як дитині, хотілося грати з подружками, гуляти. День був розписаний ледь не по хвилинах: балет, вокал, фортепіано, іноземні мови. Таке навантаження не всі можуть витримати, проте Лідія Петрівна змогла прищепити Каменських любов до самодисципліни. Вона виховала доньку у бажанні до розвитку, завжди казала, що треба досягати своїх цілей і ніколи не зупинятися, як би важко не було.