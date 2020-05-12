Помер актор і комік Джері Стіллер - батько комедіанта Бена Стіллера

Новини шоу бізнесу:За роки кар'єри Джеррі Стіллер зіграв понад 50 різних ролей в кіно і телесеріалах.

На 93 році життя помер американський актор і комік Джері Стіллер, батько популярного актора комедій Бена Стіллера ("Знайомство з Факерами", "Ніч у музеї"). Про смерть батька Стіллер-молодший повідомив на особистій сторінці в Твіттері.

"Мій батько, Джеррі Стіллер, пішов з життя з природних причин, - написав актор. - Він був чудовим батьком і дідусем, а також найвідданішим чоловіком своєї дружини Енн протягом 62 років. Нас дуже не вистачатиме його. Люблю тебе, тато".

За роки кар'єри Джеррі Стіллер зіграв понад 50 різних ролей в кіно і телесеріалах. Найбільш відомими були роль Френка Констанци в серіалі "Сайнфелд" (1993-1998) та Артура у ситкомі "Король Квінса" (1998-2007). За роль у серіалі "Сайнфелд" Стіллера номінували на "Еммі" та удостоїли American Comedy Award за кращу комедійну роль запрошеного актора.

Пізніше Джеррі Стіллер та його дружина Енн Міра створили успішний комедійний дует "Стіллер та Миру". З сином Беном Стіллером актор знявся в єдиній картині - в комедії "Зразковий самець".