"Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі стане батьком

Новини шоу бізнесу:52-річний італійський мільйонер Джанлука Ваккі та його дівчина, 27-річна модель Шерон Фонсека, у неділю заявили, що стануть батьками.

Проникливе відео про очікування первістка вони залишили у День матері.

У новому відеоролику в інстаграмі мільйонер, який декілька років тому підкорив мережу своїми танцями ще з колишньою пасією Мелісою Саттою, зазначив, що його вагітна кохана є справжнім втіленням всього ідеального, що може лише бути в матері його дитини.

Чоловік поділився, що коли він собі впродовж життя уявляв матір його майбутньої дитини, то фантазія завжди малювала подібний образ до його коханої Шерон Фонсеки. Дівчина була неймовірно зворушена такими словами бойфренда та від себе додала, що дуже чекає на появу дитини.

"З Днем матері! Ми хочемо вам сказати дещо особливе..." – йдеться в дописі до відео Джанлукки.

Нагадаємо, що Джанлука Ваккі народився 5 серпня 1967 року в Італії та виріс у сім’ї власників компанії Fin Vacchi, яка займається виробництвом пакувальних матеріалів. Відтак Ваккі обіймає посаду члена ради директорів і володіє 30% акцій. І хоч у 2017 році у нього були чималі фінансові проблеми через заборгованість банку, через що у нього арештували навіть майно, але згодом все налагодилось. Раніше чоловік зустрічався з телеведучою Мелісою Саттою, з акторкою Мішель Родрігес та дизайнеркою Джорджією Габріеле. Щодо Шерон Фонсеки, то з нею мільйонер має романтичні стосунки з 2018 року.