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70-річна дизайнерка Віра Вонг вразила своєю фігурою

70-річна дизайнерка Віра Вонг вразила своєю фігурою
11:35 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Дизайнерка Віра Вонг, відома колекціями своїх весільних суконь, спантеличила користувачів своїми постами під час карантину, який вона проводить в Майамі-Біч.

Одними з останніх постів 70-річної Віри Вонг були знімки, зроблені на сходах будинку. Дизайнер одягнена в легку, прозору блузу і білі міні-шорти, її образ доповнюють білі туфлі-човники.

Пости Віри викликали бурхливу реакцію користувачів Мережі. «Ми чули, що вам 70 років. Мем, як ви це зробили? Яку безсмертну магію проти старіння ви проковтнули?», - пишуть їй підписники.

«Вона відписалась від старіння», «Богиня», «Це неймовірно», «Якщо я не буду старіти, як вона, то не хочу дожити до цього віку. Чудова леді», « Ви взагалі реальна?» - також пишуть коментарі фоловерів Віри.

 
 
 
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PJ’s, Pumps and a bit of bling...... pre-mealtime. Shoe fetish continues in quarantine .....

Допис, поширений Vera Wang (@verawang)

Дизайнерка, яка раніше займалася фігурним катанням, відзначить свій 71-й День народження 27 червня. Вона недавно розповіла Harper's Bazaar, що відразу після Паризького тижня моди потрапила в ізоляцію разом зі своєю «модною сім'єю».

«Всі вони у чудовій формі, що підштовхнуло мене до щоденних тренувань, - розповіла Віра. - І, звичайно, це хардкорна модна група, а у мене протягом усього життя була одержимість легінсами».

Також дизайнерка зізналася, що «любить спортивний одяг, але боїться бігової доріжки». Втім, вона викладає в соцмережах фото і з доріжкою, і з тренувань з Кітом Лісснером, віце-президентом компанії Vera Wang.

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