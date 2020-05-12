Скачать
Вівторок, 12.05.2020
В Україні зафіксували 16 023 випадки коронавірусної хвороби
В Україні зафіксували 16 023 випадки коронавірусної хвороби
МОЗ: місцева влада може самостійно посилювати карантин
МОЗ: місцева влада може самостійно посилювати карантин
ФІФА та УЄФА розслідують діяльність Павелка
ФІФА та УЄФА розслідують діяльність Павелка
Аlyona Аlyona і KYIVSTONER зняли кліп про світ повних людей (Відео)
Аlyona Аlyona і KYIVSTONER зняли кліп про світ повних людей (Відео)

Ілон Маск розважається з новонародженим сином (Відео)

Ілон Маск розважається з новонародженим сином (Відео)
11:35 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Новоспечена матуся Граймс не поспішає показувати себе публіці після перших пологів.

Співачка активно демонструє розваги бойфренда Ілона Маска з шостим сином. Здається, щастю винахідника немає меж, адже нове відео підтверджує, що він не відходить від нащадка ні на крок.

Впродовж усієї вагітності своєї дівчини Ілон Маск відмовлявся від будь-яких коментарів щодо батьківства. Проте після народження сина близько тижня тому він радо позує з малюком на камеру та не приховує того, що нині живе під одним дахом з його матір'ю співачкою Граймс. Так, зірка опублікувала чуттєве відео в інстаграм-сторіс, яке розлетілося мережею. 

На кадрах татко-мільярдер лежить у ліжку та тримає свого сина на руках, погладжуючи по спині. Судячи з усього, Ілон Маск, який має неабиякий досвід виховання дітей, розділяє батьківські обов'язки з новоспеченою матусею та дає Граймс відновитися після виснажливих пологів. 

Слід зазначити, що справжній шквал обговорення у мережі викликало ім'я-формула, яку знамениті батьки обрали для свого сина – X Æ A-12. Виконавиця пояснила таке чудернацьке рішення: X – невідома змінна, Æ – ельфійське написання слова "любов" та "штучний інтелект", A-12 – попередник улюбленого літака пари SR-17.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

#xaea12 #xaea12musk #elonmusk #grimes

Допис, поширений X Æ A-12 Musk (@xaea12__musk)

Проте Ілон Маск не зможе назвати свого сина саме так Ілон Маск та співачка Граймс не зможуть назвати дитину іменем X Æ A-12 , адже в Каліфорнії існує заборона, згідно з якою в іменах повинні бути лише літери і жодних інших позначень. Ймовірно, винахідник та Граймс впишуть ім'я хлопчика латинкою – Ікс Еш Ей Твелв Маск або Ікс Еш Архангел Маск, але в неофіційних документах він залишатиметься X Æ A-12.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Граймс, Илон Маск, Мільярдер, Поповнення в родині, Новонароджений син.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 День медичної сестри 2020: привітання в прозі та картинках
02 Холіфілд назвав ім'я справжнього короля боксу
03 Динамо повертається до повноцінних тренувань
04 "Донбас Арена" потрапив до світового рейтингу топ-40 найкращих стадіонів
05 Померла американська співачка Бетті Райт
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В китайському Ухані перевірять всіх жителів на коронавірус
В китайському Ухані перевірять всіх жителів на коронавірус
Черкаські медики найбільш забезпечені засобами захисту по Україні
Черкаські медики найбільш забезпечені засобами захисту по Україні
В Уряді розповіли, якої допомоги чекають від Берліну
В Уряді розповіли, якої допомоги чекають від Берліну
Ілон Маск розважається з новонародженим сином (Відео)
Ілон Маск розважається з новонародженим сином (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся