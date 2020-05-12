Ілон Маск розважається з новонародженим сином (Відео)

Новини шоу бізнесу:Новоспечена матуся Граймс не поспішає показувати себе публіці після перших пологів.

Співачка активно демонструє розваги бойфренда Ілона Маска з шостим сином. Здається, щастю винахідника немає меж, адже нове відео підтверджує, що він не відходить від нащадка ні на крок.

Впродовж усієї вагітності своєї дівчини Ілон Маск відмовлявся від будь-яких коментарів щодо батьківства. Проте після народження сина близько тижня тому він радо позує з малюком на камеру та не приховує того, що нині живе під одним дахом з його матір'ю співачкою Граймс. Так, зірка опублікувала чуттєве відео в інстаграм-сторіс, яке розлетілося мережею.

На кадрах татко-мільярдер лежить у ліжку та тримає свого сина на руках, погладжуючи по спині. Судячи з усього, Ілон Маск, який має неабиякий досвід виховання дітей, розділяє батьківські обов'язки з новоспеченою матусею та дає Граймс відновитися після виснажливих пологів.

Слід зазначити, що справжній шквал обговорення у мережі викликало ім'я-формула, яку знамениті батьки обрали для свого сина – X Æ A-12. Виконавиця пояснила таке чудернацьке рішення: X – невідома змінна, Æ – ельфійське написання слова "любов" та "штучний інтелект", A-12 – попередник улюбленого літака пари SR-17.

Проте Ілон Маск не зможе назвати свого сина саме так Ілон Маск та співачка Граймс не зможуть назвати дитину іменем X Æ A-12 , адже в Каліфорнії існує заборона, згідно з якою в іменах повинні бути лише літери і жодних інших позначень. Ймовірно, винахідник та Граймс впишуть ім'я хлопчика латинкою – Ікс Еш Ей Твелв Маск або Ікс Еш Архангел Маск, але в неофіційних документах він залишатиметься X Æ A-12.