Віра Брежнєва привітала Меладзе з днем народження (Відео)

38-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливий чорно-білий знімок, на якому чоловік ніжно цілує її. У підписі до кадру співачка привітала коханого чоловіка з днем народження.
«День народження генія», - написала вона.
Крім того, на офіційному каналі Меладзе в день його народження було розміщено відео, в якому Брежнєва виконує свій хіт Любов врятує світ. У ролику співачці підспівує сам іменинник.
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