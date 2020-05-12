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Вівторок, 12.05.2020
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Віра Брежнєва привітала Меладзе з днем народження (Відео)
Віра Брежнєва привітала Меладзе з днем народження (Відео)

Віра Брежнєва привітала Меладзе з днем народження (Відео)

Віра Брежнєва привітала Меладзе з днем народження (Відео)
14:42 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Українська співачка Віра Брежнєва привітала свого чоловіка, продюсера Костянтина Меладзе з&nbsp;днем народження. У&nbsp;понеділок, 11 травня йому виповнилося 57 років.

38-річна зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram зворушливий чорно-білий знімок, на якому чоловік ніжно цілує її. У підписі до кадру співачка привітала коханого чоловіка з днем народження.

«День народження генія», - написала вона.

Крім того, на офіційному каналі Меладзе в день його народження було розміщено відео, в якому Брежнєва виконує свій хіт Любов врятує світ. У ролику співачці підспівує сам іменинник.

 
 
 
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#КонстантинМеладзе #ВераБрежнева #ЛюбовьСпасетМир #MeladzeMusic

Допис, поширений MeladzеMusic (@meladzemusic)

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Меладзе, Привітання, День народження, Віра Брежнєва.
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