Дядя Жора виписався з лікарні після інсульту (Відео)

Новини шоу бізнесу:Близько тижня тому у шоумена стався інсульт.

Український шоумен і комік Дядя Жора (справжнє ім'я - Вадим Мичковський), виписався з лікарні після перенесеного інсульту.

Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Все! Відмотав свій визначений строк на лікарняному ліжку! Тепер воля!" - так прокоментував свою виписку Мичковський. До посту артист також прикріпив відео, на якому він радісний і з валізою в руках покидає стіни лікарні.

Як повідомляв УНІАН, 44-річний комік Дядя Жора понад тиждень тому потрапив до лікарні, де йому діагностували інсульт. За його словами, першими симптомами були сильний головний біль і роздвоєння в очах, яким той не надав належного значення.

Всі! відмотав свій визначений строк на лікарняному ліжку ! Тепер свобода! #дядяжора #випуск #2020 #свобода