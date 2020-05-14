У Мережі обговорюють схожість Бреда Пітта з дочкою Шайло

Новини шоу бізнесу:Користувачі Instagram активно обговорюють схожість голлівудського актора Бреда Пітта з його дочкою Шайло.

На думку фанів, з усіх дітей Анджеліни Джолі і Пітта, 13-річна Шайло найбільше схожа на свого батька.

Користувачі Мережі роблять фотоколажі, порівнюючи зовнішність батька і доньки, а також відзначають, що вона росте точною копією свого зіркового тата.

Крім того, напередодні онлайн-ресурс MyHeritage опублікував архівні фото учнів школи Kickapoo High School в Спрінгфілді, де навчався Пітт. На шкільних знімках можна побачити актора з членами футбольної і баскетбольної команд. Ці кадри також стали приводом для обговорення неймовірної схожості Шайло з татом, адже в дитинстві він виглядав в точності так само, як і його дочка, пише журнал Hello.

Нагадаємо, відносини Джолі і Пітта почалися на зйомках фільму Містер і місіс Сміт. У січні 2006 року пара підтвердила свій роман, заявивши, що Джолі чекає дитину від Пітта. 27 травня 2006 року в Намібії у пари народилася дочка Шайло Нувель, а 12 липня 2008 року у Франції двійня - хлопчик Нокс Леон і дівчинка Вів'єн Маршелін.

Переглянути цей допис в Instagram Shiloh&Brad #ShilohJoliePitt#BradPitt#AngelinaJolie#VivienneJoliePitt Допис, поширений Angelina Jolie (@angelinajolie_kids) 5 Тра 2020 р. о 11:43 PDT

Крім цього, Бред усиновив всіх прийомних дітей Джолі. Таким чином, у пари шестеро дітей: сини Меддокс, Пакс Тьєн і Нокс Леон; дочки Захара, Шайло Нувель і Вів'єн Маршелін. Всі вони носять прізвище Джолі-Пітт.

У серпні 2014 року Пітт і Джолі одружилися у Франції, в замку Міраваль. Стало відомо, що пара уклала шлюбний контракт. В одному з пунктів значилося, що в разі зради Пітта він позбудеться права спільної опіки над їхніми дітьми.

19 вересня 2016 року Джолі подала заяву про розірвання шлюбу. Повідомляється, що причиною розлучення стали розбіжності в методах виховання дітей, також через алкогольну залежність Пітта. 12 квітня 2019 шлюб був розірваний за рішенням суду.