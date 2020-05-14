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Четвер, 14.05.2020
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Репер Гуф, який виступав в анексованому Криму, відкриває магазин в Києві

Репер Гуф, який виступав в анексованому Криму, відкриває магазин в Києві
15:48 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Російський репер Олексій Долматов, більш відомий, як Гуф, анонсував відкриття магазину в центрі Києва.

Про це 40-річний скандальний артист, який неодноразово виступав в Криму після незаконної анексії, оголосив на своїй сторінці в Instagram.

Гуф розмістив відео, в якому зачитав реп, пообіцявши фанам відкрити магазин свого стрітвер-бренду LUGANG в українській столиці. Відомо, що магазин на вулиці Пирогова відкриє свої двері для відвідувачів відразу після карантину.

«Я з крутою новиною — мій бренд LUGANG тепер можна придбати на території України, а саме в Києві) Зараз магазин працює онлайн, але як тільки закінчиться карантин, магазин відкриється, і ви зможете познайомитися з брендом, поміряти речі і бути на стилі», — написав репер в описі відео.

Крім того, в ролику Гуф анонсував тур по восьми містах України.

«Україна … Хей-йоу, як настрій хлопчики і дівчини? Загалом, ми знову летимо на Україну. Не хочу загадувати, але впевнений, буде сильно», — зачитав реп Гуф.

Примітно, що ролик починається з зображення принта, який прикрашає футболки, худі і анораки з колекції Гуфа. На принті можна побачити «сталінські висотки» — сім висотних будівель, що будувалися в Москві в 1947—1957 роках, які в багатьох іноземних путівниках називають «сім сестер».

Згідно з інформацією на сторінці українського представника бренду в Instagram, вартість анораків — 1870 грн, в той час як футболки будуть продаватися по 990 грн, а худі - за 1400 грн.

Відзначимо, в березні 2016 року в Україні повинні були відбутися концерти Гуфа, проте їх скасували, адже виконавцю заборонений в'їзд в країну. Причиною тому послужив ряд виступів репера в незаконно анексованому Криму.

Раніше в інтерв'ю Ксенії Собчак Гуф прокоментував свої виступи в Криму і заявив, що йому «все одно, хто платить».

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Все по темі:

Магазин, Гуф, Крим, анексия, База "Миротворец", Київ, Відкриття, Російський репер, Олексій Долматов.
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